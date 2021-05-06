談國際經濟 經濟部次長陳正祺：「供應鏈」成重中之重

經濟部政務次長陳正祺今（6）日指出，「供應鏈」從2020年以來，已經變成國際經濟最重要的重中之重，因為經過美中貿易戰，又加上新冠肺炎疫情所造成的斷鏈，使得全球各國突然轉變了以往的經濟概念，從過去追求最大效率，到現在除了效率以外，更重視國家安全、經濟安全，以及維持供應鏈的韌性和可靠。

陳正祺今日應邀出席「供應鏈重組的領航地圖」新書發表會，他在致詞時特別提到，為了維持我國在全球供應鏈的關係，政府除了協助業者回台灣投資外，政府也往外擴張我們的力量，除了去年11月於華府舉辦首屆「美台經濟繁榮夥伴對話」外，今年2月5日也舉行了聚焦在半導體的台美首場視訊供應鏈合作對話，而這也是美國拜登政府上台後第一次，未來也還有更多產業的產官合作對話會推出。此外，台灣跟日本也有搭橋計畫，跟新南向六國也有產業對接的對話。

陳正祺強調，在全球供應鏈重組的時候，我們面對的是不可知的世界，是彼此資訊的不對等，更不知道未來會如何重組？如何協助業者面對供應鏈重組的世界局勢變化，國內部分最大活動就是「投資台灣三大方案」，目前總投資金額已有1.2兆，但為避免這個投資會造成股市和房市的波動，經濟部工業局在審核上也會確認這些投資一定要投到製造業、5+2產業，以及六大核心戰略產業，並逐步輔導且派出專人專責協助廠商解決五缺問題。

另外，在國際面向上，陳正祺表示，經濟部也遵照蔡總統指示，協助業者進行全球布局，因為在供應鏈重組的時候，如果你不動，時間不會等你、世界不會等你、局勢也不會等你。

而在全球供應鏈重組的重要時刻，我國除了包括台積電（2330）要到美國投資120億來設置晶圓廠，也要跟日本合作建立半導體研發中心，還有半導體矽晶圓廠環球晶（6488）也公開收購德國世創（Siltronic），變成全球第二大的半導體矽晶圓廠。此外，還有國巨（2327）併購美國被動元件大廠基美（KEMET），成為世界第三大被動元件廠。

陳正祺表示，除了這些大廠，台灣還有數千數百家其他的中小企業，也都在這一波供應鏈重組中加入了世界趨勢，到新南向國家、到美國、到歐洲投資，來進行布局，也強化貿易的關係。

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