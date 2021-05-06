供應鏈重組及台灣六大核心 一文看懂

外貿協會今(6)日發表《供應鏈重組的領航地圖》，是台灣第一本針對供應鏈重組議題所進行的調查評估與策略專書，內容提出七個關鍵密碼、八個區域製造中心，九個產業夥伴合作領域；同時也解讀供應鏈重組過程中，台灣的六大核心戰略，及中國大陸在全球供應鏈重組的動向等，可供企業與政府參考。

外貿協會在經濟部與國際貿易局支持下，結合美國在台協會AIT合作，出版《供應鏈重組的領航地圖》一書，貿協為協助業者掌握先機，透過海內外企業訪談及與理念相近夥伴辦理一系列活動，提出韌性供應鏈的前瞻思維與未來擘劃，供企業參考。

貿協透過海內外辦事處在全球各地的訪談，掌握供應鏈重組時代大趨勢下的台商動向，同時也剖析中國大陸在全球供應鏈重組的動向，將朝推動科技自主，供應鏈自成體系的方向發展。

中國大陸過去是製造大國，但多屬中低端產品，附加價值低，這一波供應鏈移轉，將是中國大陸加速產業升級的良機，將加強檢視自身產業鏈的不足，尤其是在關鍵技術的發展及取得；在甫落幕的兩會，已將科技自主創新列為重點，設定研發經費每年成長超過7%，今年將超過國防預算增幅，未來將進一步建立自我供應生態系，維持在全球供應鏈的地位。

在供應鏈的重組中，台灣則是以六大核心戰略產業及兩大製造中心為發展重心，針對美國政府基礎建設計畫中有關電動車與充電站部分，除盤點台美重要買主及供應商名單，且規劃「臺美電動車產業合作對接」活動，台灣業者在電動車電池材料、零組件、系統、系統整合及整車，都有廠商投入布局。 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供 外貿協會提供

商品推薦