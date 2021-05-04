SEMI：第1季全球矽晶圓出貨面積再創歷史新高
SEMI（國際半導體產業協會）今（4）日公布旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發佈的最新一季晶圓產業分析報告，今年第1季全球矽晶圓出貨面積再創歷史新高。
SEMI SMG指出，2021年第1季全球矽晶圓出貨面積較2020年第4季增長4%，來到3,337百萬平方英吋（million square inch, MSI），超越2018年第3季的歷史紀錄。
2021年首季矽晶圓出貨量與比去年同期的2,920百萬平方英吋相比，則是上升了14%。
SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁
Neil Weaver表示：「矽晶圓強勁需求持續由邏輯和晶圓代工帶動，記憶體市場復甦更是進一步促動2021年第1季的出貨量漲幅。」
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言