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SEMI：第1季全球矽晶圓出貨面積再創歷史新高

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
SEMI SMG指出，2021年第1季全球矽晶圓出貨面積較2020年第4季增長4%。歐新社
SEMI SMG指出，2021年第1季全球矽晶圓出貨面積較2020年第4季增長4%。歐新社

SEMI（國際半導體產業協會）今（4）日公布旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發佈的最新一季晶圓產業分析報告，今年第1季全球矽晶圓出貨面積再創歷史新高。

SEMI SMG指出，2021年第1季全球矽晶圓出貨面積較2020年第4季增長4%，來到3,337百萬平方英吋（million square inch, MSI），超越2018年第3季的歷史紀錄。

2021年首季矽晶圓出貨量與比去年同期的2,920百萬平方英吋相比，則是上升了14%。

SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁

Neil Weaver表示：「矽晶圓強勁需求持續由邏輯和晶圓代工帶動，記憶體市場復甦更是進一步促動2021年第1季的出貨量漲幅。」

矽晶圓

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