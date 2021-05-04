財報表現激勵 美股續居全球股市吸金冠軍

科技財報亮眼，聯準會續放鴿；雖有疫情雜音干擾，全球股市仍多走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興歐非中東地區股市微幅流出0.12億美元外，全球其他地區股市皆呈資金淨流入狀態，其中美股淨流入資金來到約56.3億美元之譜，續居全球股市吸金冠軍。

安聯投信表示，美股超級財報周起跑，部分重量級科技企業表現亮眼，加上聯準會最新會議維持當前低利與購債規模，市場得到激勵情緒樂觀，雖因部分地區仍有疫情起伏干擾帶來波動，但美股整體仍表現正向，包括標普及以科技為主的那斯達克指數於4月單月漲幅均逾5%，其中標普於過去一周中再次寫下新高紀錄。從經濟面觀察，美國公布最新第一季GDP數據，年增率來到約6.4%的幅度，高於前值及市場預期，顯示經濟持續穩定復甦，有利於風險資產後市表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國總統拜登上任後持續推出新政，其中市場對企業及富人加稅的方案有所擔憂並出現波動。不過仔細分期加稅方案，可發現其對富人加稅有望使中低階及相對受惠；而對企業加稅雖會主要影響如科技、生技等產業，但因相關產業企業多為獲利能力較強者，加上短線上雖可能影響股市漲幅，但不會改變長期趨勢，且搭配其他如美國救援法案、家庭支出等振興措施提振，對金融市場衝擊相對可控。

展望2021年股市，謝佳伶指出，隨著經濟重啟，企業展望仍有向上調整空間，截至近期止，美股科技企業已公布的第一季財報多亮眼，部分指標企業甚至繳出創高表現。在政策方面，聯準會近期持續對市場信心喊話，4月最新會議仍決策維持當前低利與購債規模，流動性短期內仍將充足，加上財政政策利多可期，皆有望對美股等風險性資產後市帶來支撐。

在風險與觀察指標上，謝佳伶表示，疫情仍偶有起伏，但對市場影響可望逐漸降低；美債殖利率上彈已成趨勢，主要應留意升速及幅度；此外隨著進入去年同期基期較低的第二季，通膨數據短期內應會明顯上揚，接下來應須留意是否持續長期高於聯準會預期，進而影響聯準會相關決策。

在台股方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期盤面類股表現大致延續4月以來的走勢，傳產由運輸類股表現明顯強勁，原物料族群中以鋼鐵及有色金屬表現突出；電子股方面則是近期公布第一季財報亮眼的個股多有表現。整體來看，隨著指數屢次創高，投資人也持續積極的尋找投資機會，使資金在類股中快速流動，各板塊輪流有所表現。

在題材上，鍾安綾表示，電子業可留意第一季財報表現是否優於預期，非電族群方面則應首重產品價格的走勢。整體來看，在景氣回升、碳排放限縮產能擴張、地緣政治影響原料採購價格等因素影響下，近期內非電子的表現有望優於電子業，但拉長時間來看，隨著經濟持續復甦，各類股都有表現機會，故建議可把握現階段籌碼整理及技術面修正的階段，伺機布局符合長線趨勢發展的產業，參與長期成長契機。