手工具出口美國成長38% 貿協將組團前進全美五金展

我國手工具產業2021年第1季出口表現強勁，出口值達11.14億美元，成長幅度達26.87%，其中對我手工具最大出口國美國更有高達38.21%的亮眼表現，市場商機可期。

拜登政府對中政策延續川普政府時期的方向，對台灣廠商而言仍是利多。為協助台廠爭取美國市場商機，外貿協今年將持續組團參加北美規模最大、歷史最悠久的全美五金展National Hardware Show(NHS)。

從占我國手工具出口38%的美國市場來看，目前近期的新聞資料顯示，美國房貸利率仍處於歷史低檔，使得購屋成本降低，房地產景氣已超越前波高點2017年狀況，房市熱絡帶動專業級工具需求。加上今年隨著疫情趨緩，美國施打疫苗人數增加，居家修繕需求增溫，客戶下單動能也跟著恢復。

從連鎖居家修繕用品通路來看，Home Depot市值約3,456億美元，2021年第1季營收1,321億美元、年增19.85％；另一大通路商Lowe's市值1,443.6億美元，2021年第1季營收895.97億美元，年增率達24.19％，業績暢旺，與前述我手工具出口美國表現互相呼應。

2020年全球手工具出口受疫情影響，導致建築業開工率下降，出口規模僅320.61億美元，比2019年衰退約11.6% ，而台灣手工具產業在2020年也難獨善其身，上半年出口呈現衰退。

但7月起對美國出口開始逆勢成長，8月起對全球出口也開始轉正，全年度出口額達37.6億美元，僅微幅衰退0.95%，表現實屬難得。根據了解，目前國內手工具業者接單暢旺，未來商機看好 。

另據益普索市場研究公司實際問卷統計顯示，未來一年內美國市場聚焦的六個品項，普及率由高到低依序為筆記型電腦、五金手工具、網路卡/WIFI設備、自行車、汽車及自行車零配件，顯示今年度美國市場五金手工具具成長潛力，值得台灣廠商布局。

貿協表示，「2021年全美五金展」將於10月21日到10月23日舉行，是美國最具指標性的五金展，歡迎有興趣拓展美國五金市場的廠商把握機會，及早報名。

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