全球景氣回溫！截至3月底勞動基金等大賺2355億元
隨著疫苗施打、全球經濟逐漸步入復甦軌道，包括勞動基金、國保基金及公務人員退休撫卹基金，截至今年3月底合計賺近2,355億元。
勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至今年3月底，勞動基金整體大賺1,849.4億元，收益率4.12%；3月單月大賺921.5億元。
勞金局副局長劉麗茹指出，因疫苗施打速度加快，各國政府持續資金寬鬆政策，預期今年上半年勞動基金整體收益會持續攀升。
整體勞動基金截至今年3月底止規模為4.7兆元。其中，攸關勞工退休經濟保障的新制勞退基金規模為2.8兆元，舊制勞退基金規模為9,179 億元，勞保基金規模為8,297億元。
今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為 1,849.4 億元，收益率 4.12%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益數為1,100.9億元、439.3億元、300.8億元，收益率分別為3.98%、5.36%、4.05%。
另，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,338億元，收益數為 160.9 億元，收益率為 4.05%。
至於公務人員退撫基金，截至今年3月底，規模達6,782.87億元，收益數為344.66億元，收益率5.35%。
公務人員退撫基金6,782.87億元中，截至今年3月底，國內投資3,508.75億元，占51.73%；國外投資3,274.12億元，配置比例48.27%。
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