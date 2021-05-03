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貨物稅條例初審過關 二大退稅優惠可望延長

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
攸關民生的節能家電、車輛汰舊換新退稅延長，在朝野共識下，依照政院版本順利通過委員會初審，二大退稅優惠有望延長。。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
攸關民生的節能家電、車輛汰舊換新退稅延長，在朝野共識下，依照政院版本順利通過委員會初審，二大退稅優惠有望延長。。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

立法院財政委員會今（3）日審查房屋稅及貨物稅修法草案，雖然囤房稅相關議題擇期再審，不過攸關民生的節能家電、車輛汰舊換新退稅延長，在朝野共識下，依照政院版本順利通過委員會初審，二大退稅優惠有望延長。

為促進節能減碳，《貨物稅條例》當中，針對新購節能家電、汰換舊車並購買新車，都訂有相關退稅條款，其中車輛汰舊換新退稅優惠，已經屆期落日；而現行的節能家電退稅條款，也即將在今年6月14日落日，行政院已針對二項優惠相繼提出草案，延後優惠落日期限。

特別針對車輛汰舊換新的草案，行政院版將適用退稅的舊車定義，其出廠年限從六年以上，限縮為出廠十年以上者，才算舊車。立委民進黨立委林楚茵提到，由於此項修法將回溯適用，擔心在修法過渡期間報廢的舊車，可能無法滿足新版十年以上的認定基準。

財政部長蘇建榮表示，院版法案針對過渡期間的案件，已依據信賴保護原則，讓此類案件得以適用原條文的舊車認定方式，只要六年以上減徵退還新汽車貨物稅，亦能適用退稅優。

依據委員會通過條文，車輛汰舊換新退稅優惠將延長五年，至2026年1月7日才落日；節能家電退稅優惠，則是延長二年，於2023年6月14日落日。

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