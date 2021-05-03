打炒房無效？龔明鑫：本周啟動跨部會協商討論

今年1到3月房價指數和六都移轉棟數創新高，銀行對房屋貸款和建築融資貸款也創新高，國民黨立委曾銘宗質疑政府打炒防措施是否有效？國發會主委龔明鑫表示，打炒房措施去年底才提出，相關數據陸續出來，本周會召開跨部會協商，分析相關資料後才能判斷政策是否有效， 才比較確定後續因應做法。

針對今年的經濟成長率走勢，龔明鑫表示，主計總處先前預估今年GDP成長率為4.64%，那是之前估計的，但日前公布今年第一季經濟成長率為8.16%，全年成長率勢必往上調，應該會調到5%以上。至於是否會到5.5%？他說，超過5%是比較確定的事實，5.5%要看二、三季，第二季看起來比較明確，會有比較好的表現，但第三季基期墊高，因此仍要觀察第三季狀況。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫進行專案報告，針對房市議題，龔明鑫表示，打炒房措施去年底推出，要有一段時間觀察，相關數據陸續出來，本周會啟動跨部會協商，內政部相關資蒐集完整後可以分析，再判斷政策是否有效。曾銘宗追問房價續漲要如何因應？龔明鑫說，政府對價格比較尊重，房價部分有幾個原因，媒體報導購屋者陸續出現年輕人首購等剛性需求，年輕人買房要支持，但相關資料要縝密盤點，才比較確定後續因應做法。

針對股市價量齊揚，龔明鑫則說，國發會尊重市場機制，針對交易量比過去大很多、是否違反常理，經過跨部會意見交換後，認為當指數漲到這個程度，交易量在合理狀況也會膨脹，這個趨勢還算符合。市場反應這樣的狀況有其條件和理由，但股市若基本面不好卻一直漲，政府就會擔心，但第一季數據看起來非常不錯，有此作為支撐，股市適當反映，看起來是正常現象，但政府會持續關注是否過熱。

通膨問題方面，龔明鑫指出，目前看起來還好，全年CPI上漲率還是一點多，但有些局部性原物料的確上漲。他說，通膨的定義是物價全面、持續性的上漲，目前無此跡象，CPI中的民眾支出，例如水電燃氣、交通、教育經費、租金等漲幅溫和，食品和進口原物料的漲幅的確是政府要關注的。

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