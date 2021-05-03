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中小企業貸款額度用罄 國發會：本周確定加碼方案

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
民進黨立委林岱樺（右）針對中小企業貸款額度用罄問題質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統
民進黨立委林岱樺（右）針對中小企業貸款額度用罄問題質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統

經濟部自108年起推動「投資台灣三大方案」，其中「中小企業加速投資行動方案」的1000億元貸款額度已用罄，估計仍有近百家中小企業排隊候補，國發會主委龔明鑫今天表示，本周會協商加碼方案，額度會從「歡迎台商回台投資行動方案」移撥，但手續費補貼的優惠會重新檢討。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫、經濟部次長陳正棋針對「排除企業投資五缺障礙、投資台灣三大方案之執行成效及後續精進作為」等議題進行專案報告，民進黨立委林岱樺質詢指出，投資台灣三大方案中，中小企業部分的千億貸款額度已經申請完畢，已核定通過的近百家業者仍在後埔，國發會將於7日和經濟部研商增加總核貸額度，國發會如何增加額度、額度有多少？

龔明鑫指出，政府承諾事項一定會落實，沒有承諾的事項若廠商還有需求，方向上額度會增加，盡量滿足需求，國發會已經請經濟部盤點年底前增加家數有多少。至於經費來源，從歡迎台商方案來移撥，只要是已經核定的，會盡量統統滿足。林岱樺辦公室統計，截至4月23日，歡迎台商方案剩餘額度2100億元。

不過，龔明鑫說，中小企業的優惠條件會一併重新討論，其中的補貼手續費，當初市場利率約3%，政府給予補助1.5%，但目前貸款利率已降到1.6%多，這部分會檢討。

經濟部次長陳正棋則說，截至今年4月底，三大方案已通過871家廠商投資計畫，金額達1兆2193億元，預估創造約10萬2019個本國就業機會，預計截至110年底到位金額約1兆90億元。台商回台方面，已有213家廠商通過審查，總投資金額7997億元，預估可創造本國就業人數約6萬6221人，預計截至110年底前到位總金額7007億元。

根留方案方面，已有101家廠商通過資格審查，總投資金額1829億元，預估可創造本國就業人數約1萬3879人，預計截至110年底前到位總金額1391億元。至於中小方案，已有557家廠商通過資格審查，總投資金額2367億元，預估可創造本國就業人數約2萬1919人，預計截至110年底前到位總金額1692億元。

經濟部

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