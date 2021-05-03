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國內首季GDP上衝8.16% 星展：憂印度疫情擴散

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
星展銀行今表示，台灣經濟可以說開始進入全面復甦的階段。本報系資料照片
星展銀行今表示，台灣經濟可以說開始進入全面復甦的階段。本報系資料照片

主計總處4月30日公布我國第1季經濟成長率為8.16%，創10年半的高點。星展集團資深經濟學家馬鐵英今表示，台灣經濟可以說已經開始進入全面復甦的階段，但提醒印度疫情的惡化是目前需要觀察的主要風險。

主計總處公布我國第1季經濟成長率，在內外需求強勁推動下達到8.16%，較2月預測數6.2%增加1.96個百分點，也創2010年第4季以來的高點。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第一季GDP成長8.16%，高於星展預期的6.1%。數據顯示，商品與服務出口年增率重返雙位數，為十年來首次，淨出口單項對GDP年增率的貢獻接近5個百分點；同時，資本形成亦加速成長，貢獻2個百分點。此外，民間消費年增率也在疫情爆發以來首次回復正成長，伴隨著台灣連續三個季度GDP成長加速，台灣經濟可以說已經開始進入全面復甦的階段。

展望未來幾季，馬鐵英表示，隨著歐美主要國家的疫苗接種進度加快、經濟逐步重啓，台灣出口復甦的趨勢有望得以延續，並進一步從半導體、電子產品擴展到其他的主要工業品與原材料。出口的復甦亦有望進一步帶動民間投資的成長，以及就業市場的改善。

然而，印度疫情的惡化是目前需要觀察的主要風險。馬鐵英說，雖然印度佔台灣進出口直接比重僅1%左右，且金融市場規模有限、在全球製造業供應鏈中參與程度不高，但若印度的變種病毒擴散至其他主要國家，導致疫苗有效性削弱、社交距離管制重新趨嚴，則有可能改變全球經濟持續復甦的預期。

馬鐵英指出，單從第一季GDP數據判斷，台灣今年全年的經濟成長率可望達到6%至7%左右。但考慮印度疫情擴大的潛在風險，目前星展暫時維持對台灣2021年GDP成長5.0%的預測不變，CPI預測亦保持在1.5%。

印度 GDP 疫情

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