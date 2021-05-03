快訊

空腹吃「5類食物」會胖、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜

確診者到過永和！永平國小校慶急喊卡 將全校消毒

以悠遊付領取北市生育獎勵金 加碼最高600元回饋

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊付助您好孕，領北市生育獎勵金加碼最高600元回饋。 圖/悠遊卡公司提供
悠遊付助您好孕，領北市生育獎勵金加碼最高600元回饋。 圖/悠遊卡公司提供

悠遊付也想為提升台灣生育率盡一份心力，配合台北市政府「助您好孕3.0」政策，即日起至2022年4月30日前符合請領台北市生育獎勵金資格的新生兒母親，選擇以悠遊付領取獎勵金，最高即可獲得價值600元的回饋。

少子化儼然成為國安危機，台灣去年新生兒人數僅16.5萬人，美國中情局(CIA)更預估，台灣今年生育率僅1.07%，排名世界最低。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付的經營理念是能「付」也能「收」，更是可陪伴會員度過各個人生階段的電子錢包。繼去年與台北市政府攜手推出可以悠遊付領取托育補助或療育補助後，今年將領取市府補助的範圍擴大至生育獎勵金，加上提供親子綁定繳交學雜費的功能，家有新生兒的父母從寶貝出生到上學，都能享有悠遊付帶來的種種便利。

悠遊付讓新手媽媽申請生育獎勵金不但便利，還特地推出加碼回饋，活動期間申請以悠遊付領取每胎2萬元的生育獎勵金，悠遊付就加碼300元悠遊付儲值金(限量5,000份)，及加贈300元優惠券匯至悠遊付會員票匣(限量5,000份)，供添購新生兒用品使用，為減輕新手爸媽的經濟負擔盡一份力。

新生兒 親子

延伸閱讀

松山之亂北市警局還原96秒影片 陳嘉昌重申絕無人關說

電動機車換電站擺騎樓 管理棘手

學烹飪、看護技巧...北市擬開設移工學校 預計年底上線

黨員遭點名前科累累 吳怡農：稀釋不代表民進黨的勢力

相關新聞

億光勝訴 陸最高人民法院判日亞化專利無效

國內LED大廠億光電子（2393）今（3）日指出，該公司近期收到大陸最高人民法院(China Supreme Peopl...

勞動基金截至3月底大賺1849億元 收益率4.12%

勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至今年3月底，勞動基金整體大賺1,849.4億元，收益率4.12%...

當沖降稅再延五年 陳冲：每天打強心針股市變賭場

股市當沖降稅措施（證交稅稅率從原本千分之3降為千分之1.5）在2021年底到期，現研擬降稅措施延長五年。對此，行政院前院...

財長：4月出口估連10紅 國安基金緊盯股市風險

4月海關進出口統計將於7日公布，財政部長蘇建榮今天透露，預估維持正成長，將達陣「連10紅」，主計總處概估第1季經濟成長率...

星展：台灣GDP增長有7%實力 但印度疫情擴散是風險

主計總處4月30日公布台灣今年第一季經濟成長率概估值為8.16%，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第一季GDP成長8...

【財經展望周報】奇亞幣開始交易／4月出口有望連十紅

多家半導體大廠的法說會在本周登場，包括世界先進、環球晶與瑞昱等。外界主要聚焦從矽晶圓、晶圓代工到IC設計等半導體供應鏈的供需近況，以及價格走勢。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。