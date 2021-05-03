以悠遊付領取北市生育獎勵金 加碼最高600元回饋

悠遊付也想為提升台灣生育率盡一份心力，配合台北市政府「助您好孕3.0」政策，即日起至2022年4月30日前符合請領台北市生育獎勵金資格的新生兒母親，選擇以悠遊付領取獎勵金，最高即可獲得價值600元的回饋。

少子化儼然成為國安危機，台灣去年新生兒人數僅16.5萬人，美國中情局(CIA)更預估，台灣今年生育率僅1.07%，排名世界最低。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付的經營理念是能「付」也能「收」，更是可陪伴會員度過各個人生階段的電子錢包。繼去年與台北市政府攜手推出可以悠遊付領取托育補助或療育補助後，今年將領取市府補助的範圍擴大至生育獎勵金，加上提供親子綁定繳交學雜費的功能，家有新生兒的父母從寶貝出生到上學，都能享有悠遊付帶來的種種便利。

悠遊付讓新手媽媽申請生育獎勵金不但便利，還特地推出加碼回饋，活動期間申請以悠遊付領取每胎2萬元的生育獎勵金，悠遊付就加碼300元悠遊付儲值金(限量5,000份)，及加贈300元優惠券匯至悠遊付會員票匣(限量5,000份)，供添購新生兒用品使用，為減輕新手爸媽的經濟負擔盡一份力。

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