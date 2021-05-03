億光勝訴 陸最高人民法院判日亞化專利無效

國內LED大廠億光電子（2393）今（3）日指出，該公司近期收到大陸最高人民法院(China Supreme People's Court)判決，該判決駁回日亞化上訴請求，終審定讞，判定日亞化大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效，億光大獲全勝。

億光表示，該公司已於美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決。其中，包括1.美國最高法院 (Supreme Court of the United States)判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。

2.澳洲高等法院 (High Court of Australia)判定日亞化澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。

3.大陸最高人民法院(China Supreme People's Court)判定日亞化大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。

4.台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效。

商品推薦