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勞動基金截至3月底大賺1849億元 收益率4.12%

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至今年3月底，勞動基金整體大賺1,849.4億元，收益率4.12%；3月單月大賺921.5億元。記者戴瑞瑤／攝影。
勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至今年3月底，勞動基金整體大賺1,849.4億元，收益率4.12%；3月單月大賺921.5億元。記者戴瑞瑤／攝影。

勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至今年3月底，勞動基金整體大賺1,849.4億元，收益率4.12%；3月單月大賺921.5億元。

勞動基金運用局表示，3月全球主要經濟體疫苗施打率持續提升，全球經濟逐步邁入復甦軌道，加上美國通過 1.9 兆美元紓困法案，推升全球經濟成長動能， 然而仍有部分國家 COVID-19 疫情快速升溫，實施區域封鎖措施，也限縮金融市場表現，全球股市互有漲跌，而美債殖利率回升也促使債市回落。

勞金局進一步指出，MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，3月表現分別為 2.67％、負2.10％、負1.19 ％、2.99％、負1.92％及 7.36％，累計今年表現分別為 4.57％、2.72％、 2.86％、11.53％、負4.46％及 5.33％。

整體勞動基金截至今年3月底止規模為4.7兆元，其中新制勞退基金規模為2.8兆元，舊制勞退基金規模為9,179 億元，勞保基金規模為 8,297 億元。勞動基金運用 局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至3月底，整體勞 動基金評價後收益數為 1,849.4 億元，收益率 4.12％。新、舊制勞退基 金、勞工保險基金收益率分別為 3.98％、5.36％、4.05％。

另，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,338億元，收益數為160.9億元，收益率為4.05％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為1.4億元，收益數為37,654 元，收益率為0.16％。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，全球整體經濟在各主要國家持續擴張性貨幣及量化寬鬆政策，相關措施均有助全球經濟邁向復甦，惟後續新冠肺炎疫情是否能有效獲得控制，仍為影響國際景氣之關鍵因素。勞動基金運用局仍將密切掌握全球金融情勢，加強風險管控。

勞動基金 國民年金保險

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