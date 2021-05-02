元晶訂單奏捷！ 傳喜獲特斯拉太陽能電池片大單

供應鏈消息指出，太陽能電池模組廠元晶（6443）喜獲特斯拉（Tesla）太陽能電池片大單，預料5月起將開始送樣166（M6）型號電池片，近期完成最終測試，最快下半年開始出貨，年出貨量上看250至300MW（百萬瓦）。

特斯拉近年來不斷派員來台尋找合作夥伴，原先市場以為特斯拉是為了車用晶片才來台「固料」，但其實卻另有目的，並找上國內太陽能廠元晶洽談合作細節，希望元晶能供貨M6型號電池片，藉此協助特斯拉完成新一代屋瓦型太陽能模組產品。

針對特斯拉訂單，元晶發言系統不對單一客戶評論。不過，元晶指出，公司的電池片產品除自用外，今年會有一部分電池片銷售給海外客戶，其中也包含美國市場，而公司在新竹廠已建置完成大尺寸電池片產線，近期將開始投產，預估會成為搶攻海外市場的主要利器。

據悉，元晶去年度董事會通過現金增資以及銀行團20億元聯貸案，其實目的就是為了籌足銀彈興建大尺寸的M6電池片產線，藉此滿足特斯拉需求。至於產能方面，元晶擴產完之後，電池片最大年產能約1GW，而特斯拉等於包走三成產能。此外，目前許多太陽能電池廠均以158（G1）型號電池片為生產主力，但G1尺寸較M6小，發電效率也不如M6，而元晶目前是國內唯一可做出符合特斯拉M6電池片要求的業者，因此才能接下特斯拉太陽能訂單。

元晶今年3月營收4.13億元，月增15.2%、年增9.6%，累計首季營收11.36億元，年增13.2%。展望未來，元晶日前已宣布取得國內兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW，將自4月起至明年2月陸續出貨，而兩座電廠帶入的營收約23到25億元間，以元晶去年46億元營收來看，兩單就達到去年營收一半水準，若再加上下半年特斯拉訂單，預估全年營收表現有望大幅成長。

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