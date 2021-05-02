近20年沒動靜 移工喊要「家服法」

「移工也是勞工，不是奴隸！」台灣移工聯盟痛心指出，台灣的家務移工面臨著低薪、長工時的困境，在封閉的工作環境下，家務工還面臨了性侵、性騷等危險，且台灣的移工條件讓她們沒有最基本的勞工權利，因此呼籲政府儘速通過家事服務法，保障來台家務工權利。

奴隸般的看護工

台灣移工聯盟表示，2004年10月首度提出家事服務法草案，但16年來始終卡在立法院、無法通過，2008年一度討論家務工納入勞動基準法，但事後卻又提出「家事勞工保障法」，將休假、工時交由勞雇協商訂定，形同合法化奴工制度，而該法案最終亦遭行政院退回，至今工作場域相對封閉的看護工，仍面臨著性侵、性騷等危險。

婦女新知基金會更曾痛批，台灣期待以超長工時聘請超廉價的看護工，形同是種「奴隸制」，印尼籍移工媽媽兼希望職工中心會長的Feni更強調，「我們不要總是只能祈禱遇到好雇主，也不想再聽仲介叫我們要忍耐」，家事服務法只是對於家務工最基本的保障，且看護工也是勞工，勞工就要有法律保障。

另一名菲律賓籍看護工媽媽則指出，照顧老人、病人等家務勞動是非常複雜且困難的工作，移工往往因此犧牲自己的睡眠與休息時間，甚至因此連三餐都不正常，就算雇主給假，在缺少協助的情況下，移工也不敢放著自己照顧的老人或病人獨自在家。

看護工轉廠工求保障

台灣移工聯盟更對目前的移工處境感到痛心強調，截至今年3月底，在台移工超過70萬，且有34%是無勞動法令保障的家庭看護工，受到疫情影響後，雇主無法再輕易引入移工，甚至因此出現「禁止看護工轉廠工」的訴求。

對此訴求，聯盟指出，現在的外籍看護工幾乎24小時在勤、價格低廉，又沒有勞動保障，因此想轉為有勞基法保障的廠工無可厚非，政府應思考的不是阻止看護工轉廠工，而是提供看護工相應的勞動法令保障。

國際條約承諾破產

此外，人權公約施行監督聯盟研究員楊剛說，台灣面對家中的老人照顧，通常只有兩個選擇，一是將責任推給家中經濟弱勢的女性，二是找女性比例高達99%的家務移工協助，並痛心強調，「這是一個非常扭曲、變態的情況。」

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