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中經院將發布最新數據 PMI擴張速度受矚目

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
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中華經濟研究院明（3）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因全球景氣復甦，需求上升，在低基期效應下，預期PMI仍會呈擴張態勢，惟擴張速度是否趨緩，則須關注。

至於非製造業經理人指數（NMI），隨著民間消費增溫，外界預期4月NMI指數亦將呈擴張態勢，這將為連續第11個月呈現擴張之勢。

根據中經院發布3月台灣製造業採購經理人指數為62.7，為連續五個月維持在60.0以上的擴張速度，惟擴張速度已連續二個月趨緩。因此，接下來4月PMI是否仍能維持在60以上，維持強勁擴張力道，備受關注。

值得注意的是，中經院指出，3月製造業原物料價格指數自創編以來，擴張速度首次站上90以上，指數續揚3.8個百分點至91.6，已經連續十個月上升。因國際原物料價格大幅上揚，引發外界對通貨膨脹疑慮。

中經院表示，原物料價格漲幅相當大，將推升成本上升，目前大部分業者都說「盡量吸收」，但最終業者吸收幅度有限，因此，未來是否轉嫁到供應鏈下游，甚至是否反映到消費端，須密切觀察。

中經院指出，3月製造業六大產業PMI全數呈擴張態勢，其中，交通工具產業、電力暨機械設備產業、電子暨光學產業更達70以上的擴張速度。

中經院表示，2月因有春節連假工作天數較少，3月表現突出有部分是低基期因素。不過廠商對未來確實抱有信心，製造業未來六個月展望指數續揚78.8，再創2012年7月創編以來最快擴張速度。

中經院指出，今年3月未經季調的NMI則攀升3.1至55.2，未來六個月展望指數亦續揚至65.9，再創2014年8月創編以來最快擴張速度。

PMI

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