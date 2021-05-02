4月出口旺 有望連十紅

財政部7日發布我國最新4月進出口統計，銜接著過去九個月以來的暢旺表現，統計處預估，4月出口也會十分樂觀，預測單月出口規模應會超過300億美元，年增率將會達到20%至27%，開出「連十紅」的可能性非常高。

觀察第1季出口統計表現，我國向全球出口總值為979.4億美元，第1季出口規模年增24.6%，統計處表示，由於廠商們在第1季繳出良好的成績單，因此不論進口、出口表現，都創下近十年來最大的增幅。

統計處表示，這樣的貿易榮景，過去曾出現在金融海嘯之後的復甦期，去年雖然全球受到疫情衝擊，但我國防疫得當，因此貿易表現上相對優勢。

從第1季的出口表現就可以發現，因為全球景氣仍受疫情所籠罩，國際市場上呈現既缺工、又缺料的情形，在廠商深怕搶不到貨的預期心理之下，讓我國廠商訂單大爆發。

舉例而言，第2季許多資通訊廠商，早已滿手訂單；諸如華碩、宏碁等筆電大廠，訂單更已經排到第3季；國人關注的台積電產能已排到明年。

展望4月出口表現，統計處認為，去年4月出口規模基期較低，再加上前述現象並無明顯變化，國際需求依然強勁、重複下單的情況普遍，因此出口表現勢必延續第1季的強勢。

統計處表示，這點從3月的進口統計也可看出端倪，3月農工原料進口221.8億美元、年增率為28.2%，其中電子零組件原料、資本設備進口都達三成以上，反映出國內廠商積極備料，反映到4月出口表現上，預估年增率應會達到20%至27%左右。

再展望第2季表現，也同樣可持樂觀態度，統計處預估，第2季出口年增率，仍會有二位數以上的正成長。然而第2季還存在若干隱憂，包括國內疫情變化，國際重複下單能否兌現，以及國內水情窘迫等，都會是潛在的不確定因素。 圖／經濟日報提供

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