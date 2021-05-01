勞動節不依法給假給薪 最高挨罰百萬、公布姓名

5月1日勞動節是屬於勞工兄弟姊妹放假的日子，也是《勞動基準法》所定的國定假日，北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應依法給薪給假，即便今年勞動節是周六，也應補假，當天出勤也需給加倍工資，否則恐被處最低2萬元、最高100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱與負責人姓名。

陳信瑜說，今年勞動節為週六，如當日為勞工例假或休息日，慣例上可於週五（4月30日）補假，或由勞雇雙方另行協商補假期日。另外，雇主如因工作需要，需徵得勞工同意後，才可讓勞工在國定假日出勤，且應加倍發給工資。

無論按日還按時計薪的部分工時勞工，國定假日出勤都應享當日加倍工資。陳信瑜舉例，雇主若使「全職勞工」於國定假日出勤三小時，則應加給一日工資，因勞工的「一日假日完整性」已遭破壞；「部分工時勞工」則以三小時計算加倍工資（除原有三小時工資外，再加給三小時工資）。

不過，陳信瑜也說，雇主可與勞工協商將5月1日（勞動節）與5月7日（原工作日）對調，則原5月1日成為工作日，勞工於5月1日出勤工作，雇主無須加倍發給工資，但5月7日已調移成國定假日，雇主應依法需加倍發給當日工資。

陳信瑜提醒，國定假日應給予勞工有薪假，勞工於國定假日出勤則應加倍發給工資；另雇主事前與勞工協商調整國定假日時，建議訂定書面排班表與勞工確認，避免爭議。事業單位如違反上述規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請務必遵守相關規定，以保障勞工權益。

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