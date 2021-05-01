半導體、石化 Q1表現亮眼

今年第1季經濟成長率破8%，除了出口表現強勁外，民間投資較預期表現強勁。第1季資本形成成長率由2月預測負成長，大躍進轉為正成長8.29%，顯示民間投資亦為推升經濟成長率動能之一。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第1季是半導體裝機高峰，在高基期下，原預期今年第1季民間投資很難超越去年同期，沒想到民間投資表現超乎預期，而且不只半導體，從高科技記憶體、封測、電源器等到傳產石化業等，都有投資。

她指出，今年Q1以新台幣計價的資本設備進口、製造業投資財生產量分別大增18.33%及12.09%，挹注機械設備投資，加上廠商擴廠、5G網路布建與綠能設施加快建置，以及營業用車與飛機增購等推升投資，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成（包括政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長8.29%，對經濟成長貢獻2.03個百分點。Q1資本形成成長率交出8.29%好成績，吳佩璇指出，較2月時預測Q1資本形成成長率為負1.14%，大幅增加9.43個百分點。

民間消費也有好消息。吳珮璇指出，景氣回升與股市創高的財富效果，使得高價產品買氣熱絡，宅經濟熱度也持續，概估第1季國人在國內消費成長4.55%。

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