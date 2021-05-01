半導體、石化 Q1表現亮眼

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

今年第1季經濟成長率破8%，除了出口表現強勁外，民間投資較預期表現強勁。第1季資本形成成長率由2月預測負成長，大躍進轉為正成長8.29%，顯示民間投資亦為推升經濟成長率動能之一。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第1季是半導體裝機高峰，在高基期下，原預期今年第1季民間投資很難超越去年同期，沒想到民間投資表現超乎預期，而且不只半導體，從高科技記憶體、封測、電源器等到傳產石化業等，都有投資。

她指出，今年Q1以新台幣計價的資本設備進口、製造業投資財生產量分別大增18.33%及12.09%，挹注機械設備投資，加上廠商擴廠、5G網路布建與綠能設施加快建置，以及營業用車與飛機增購等推升投資，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成（包括政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長8.29%，對經濟成長貢獻2.03個百分點。Q1資本形成成長率交出8.29%好成績，吳佩璇指出，較2月時預測Q1資本形成成長率為負1.14%，大幅增加9.43個百分點。

民間消費也有好消息。吳珮璇指出，景氣回升與股市創高的財富效果，使得高價產品買氣熱絡，宅經濟熱度也持續，概估第1季國人在國內消費成長4.55%。

半導體

延伸閱讀

主計總處概估首季經濟成長8.16% 全年破5%機率增

主計總處概估第1季經濟成長8.16% 逾10年單季新高

好消息！第1季經濟成長率達8.16% 逾10年單季新高

威鋒首季EPS 2.74元 宅經濟發威

相關新聞

首季經濟成長8.16％ 十年新高

主計總處昨（30）日發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，表現超出預期，創2010年第4季、逾十年以來單季新高紀錄...

Q1重大投資 衝6,100億元

經濟部招商投資服務中心昨（30）日公布今年第1季民間新增5億元以上的重大投資統計，投資案件共計64件，投資金額為6,10...

半導體、石化 Q1表現亮眼

今年第1季經濟成長率破8%，除了出口表現強勁外，民間投資較預期表現強勁。第1季資本形成成長率由2月預測負成長，大躍進轉為...

82歲彭總裁退休還很忙！竟然天天到央行「上班」

央行前總裁彭淮南的領導央行五分之一個世紀，對台灣經濟的影響力、知名度及威望無人能出其右，有太長的一段時間，「彭總裁」等於央行總裁，也等於央行。

5月天然氣調漲2.99% 家庭用戶每月多支出逾6元

台灣中油今天宣布，自明天凌晨零時起，5月國內天然氣價格平均調漲2.99%，若以家庭用戶平均用量估計，每月將增加新台幣6....

資本額逾億企業違反勞基法 5月1日起罰鍰5萬起跳

勞動基準法裁處罰鍰共通性原則新規定明天上路，實收資本額超過新台幣1億元的事業單位，若違反勞基法加班費、7休1、輪班間隔或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。