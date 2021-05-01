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Q1重大投資 衝6,100億元

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟部招商投資服務中心昨（30）日公布今年第1季民間新增5億元以上的重大投資統計，投資案件共計64件，投資金額為6,100.6億元，較往年第1季投資金額高，而投資產業以電子零組件製造業及機械設備製造業為主。

據了解，今年第1季重大投資額較往年高的主因，仍與台商及國內中小企業擴大投資有關，今年境外投資第1季的投資金額則較去年低。

招商投資服務中心統計，民間重大投資案件共計64件，投資金額6,100.6億元。機械設備製造業及電子零組件製造業對投資最熱絡，共有25案，投資金額為5,374.6億元，占總投資案件數近四成、投資金額近九成。

而在落實投資部分，今年第1季已完成23件、落實金額有451.8億元；預計今年4至12月完成計有264件，金額為1.08兆元。而完成投資案件依行業別分析，總投資金額最高為電子零組件製造業，合計2.01兆元，占所有產業投資金額的近五成。

另外，據投資台灣事務所統計，政府有提供若干補助優惠的投資台灣三大方案已吸引862家企業，超過1兆2,165億元的投資，預估創造本國就業10萬1,832人。

投資台灣事務所表示，今年第1季投資案件及投資金額較高有兩大主因。首先，包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的投資台灣三大方案將於今年底落日，也推升了較大規模的投資落腳台灣，趕在落日前搭上最後一班車。

製造業

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