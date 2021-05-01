首季經濟成長8.16％ 十年新高

主計總處昨（30）日發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，表現超出預期，創2010年第4季、逾十年以來單季新高紀錄。主計總處表示，國內經濟在持續上升的軌道上。

主計總處綜合統計處專門委員吳佩璇表示，今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，較2月預測值6.2%增加1.96個百分點；若其他三季經濟預測值未變動情況下，今年全年經濟成長率將由2月預測4.64%上修到5.1%。主計總處將在5月28日根據新冠肺炎疫情最新發展，更新我經濟成長率之預測值。

吳佩璇強調，第1季經濟成長率突破8%，主要是國內產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資表現，遠優於預期。而民間消費則如原預期結束去年連續四季負成長，轉呈正成長2.08%。

出口方面，受惠於全球景氣復甦及新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，第1季按美元計價商品出口較上年同季增24.58%，若併計商品及服務並剔除物價因素，第1季商品及服務輸出成長19.57%，較2月預測值增加8.11個百分點。

吳佩璇指出，遠距商機及宅經濟持續發酵，以及5G、高效能運算等需求續增，資通訊及電子產品訂單暢旺，第1季電子零組件出口成長28.37%，資通與視聽產品亦增29.67%。

今年第1季傳產出口表現亦佳，她指出，塑橡膠製品出口較去年同期成長36.1%，機械出口成長24.5%，化學品出口成長20.8%，基本金屬製品出口成長20%。傳產在疫情期間受創嚴重，今年第1季出口出現二成成長率，除了有低基期因素外，出口值亦已超越2019年第1季，顯示傳產出口亦受惠於全球景氣回溫，以及國際原物料走升。

在進口方面，主計總處指出，第1季按美元計價商品進口增加21.07%，其中資本設備進口成長25.49%，農工原料進口也增加二成；吳佩璇說，廠商購買設備力道加強，進而帶動投資擴增。

主計總處指出，輸出與輸入相抵之後，第1季國外淨需求對經濟成長率貢獻高達4.53個百分點。 圖／經濟日報提供

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