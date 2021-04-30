各縣市國土計畫正式實施 非都市土地開發限制增

內政部今（30）日表示，各地方政府提報的直轄市、縣（市）國土計畫，日前均已經內政部核定，並於今日公告實施，從現在開始，各縣市的非都市土地開發利用，以及都市計畫檢討變更，都必須符合國土計畫指導；未來四年內，地方政府還要再依法完成第三階段國土功能分區圖的公告。

內政部表示，「全國國土計畫」已經在2018年4月30日公告實施，除台北市、嘉義市、金門縣、連江縣因土地均屬都市計畫及國家公園，依法免擬國土計畫外，其餘18個直轄市、縣（市）政府，依法都要在今（30）日以前，公告實施當地的國土計畫。

內政部指出，直轄市、縣（市）國土計畫是由地方政府自行擬訂，依據地方特性及資源條件，提出發展或保護（育）空間構想，從去年開始歷經多次專案小組及大會審議，終於逐步達成共識，於本月15日核定，並於今日由地方政府一併公告實施。

內政部表示，既有土地的合法使用權益，並不會因此有所改變或調整；除此之外，在農地保護方面，各個縣市的「宜維護農地」總量為81萬公頃；「原住民土地」部分，為充分考量原住民族傳統慣習，原鄉地區得依部落實際發展情形，將既有建築用地及建物分布範圍劃設為「農業發展地區第四類」，以落實國土計畫法宣示尊重及保存原民傳統文化、領域及智慧的規劃基本原則。

內政部強調，依照國土計畫法規定，未來直轄市、縣（市）國土計畫每隔五年，即可因應實際發展情況辦理通盤檢討，若屬加強資源保育或配合重大公共設施、公用事業計畫興辦情形者，並可適時檢討變更。

內政部表示，未來地方政府還要在四年內，完成國土功能分區圖繪製及公告，以正式依國土計畫法進行管制，目前各地方政府已啟動國土功能分區圖劃設作業。

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