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不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

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美東運價漲翻了 首度站上6,000美元大關

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大。圖／聯合報系資料照片
全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大。圖／聯合報系資料照片

全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大，其中美東線甚至漲瘋了。4月30日的最新周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度站上6,000美元，價格來到6,419美元新天價。遠東到歐洲線的漲幅也很大，20呎櫃漲305美元，周運價來到4,630美元。

貨攬業指出，塞港、缺工是最大的關鍵。歐美國家因疫情確診人數上升及強勁消費需求和回補庫存，造成塞港、缺工及相關物流設施短缺，出現四十年來前所未見全航線搶艙現象，到了第2季，船舶及貨櫃供給更加匱乏，迫使航商漲價及取消航班因應，加上目前終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，以及歐美疫苗施打率提高等，有望帶動全球經濟復甦，在強勁的需求支撐下，海運業務業績持續增長。

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