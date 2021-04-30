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好消息！第1季經濟成長率達8.16% 逾10年單季新高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，創金融海嘯、2010年第4季以來新高。報系資料照
主計總處發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，創金融海嘯、2010年第4季以來新高。報系資料照

主計總處今（30）日發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，創金融海嘯、2010年第4季以來新高，亦較2月預測值6.2%增加1.96個百分點。

主計總處指出，今年第1季經濟成長率破8%，創近10年新高，主要是國內產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資優於預期。

經濟成長率 金融海嘯

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