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好消息！第1季經濟成長率達8.16% 逾10年單季新高
主計總處今（30）日發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，創金融海嘯、2010年第4季以來新高，亦較2月預測值6.2%增加1.96個百分點。
主計總處指出，今年第1季經濟成長率破8%，創近10年新高，主要是國內產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資優於預期。
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