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中企處SBIR 通過補助十項中小企業創新研發計畫

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部中小企業處召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第403、404次指導會議，審議通過電子領域二項、資通領域二項、機械領域二項、民生領域三項、服務+文創領域一項，合計十項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

經濟部中小企業處指出，第403、404次指導會議審議通過計畫，同時帶動受補助廠商投入研發經費逾2,449萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。

SBIR計畫的推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營、成長茁壯，更透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。

經統計，SBIR計畫自1999年2月開始推動至今，累計通過執行8,401件創新研發計畫，政府補助金額逾128億2,142.1萬元，並帶動中小企業投入研發經費近235億6,955.1萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業之競爭力、及傳統產業升級轉型，有相當助益。

經濟部

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