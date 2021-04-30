中企處SBIR 通過補助十項中小企業創新研發計畫

某上市櫃公司劉姓副總，每月薪資25萬元以上，雖然稱得上是高薪一族，但是他還是擔心好光景不知能持續多久。趁著專業尚受肯定，他從勞退新制上路後，每月都參加自提6%退休金。由於勞退平均提繳工資最高為15萬元，他一個月自提9000元，一年10萬8000元，他與老婆都屬高薪，適用稅率高，自爆一年可省稅6萬元。

2021-04-30 11:31