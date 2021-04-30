商標審查快軌試行成效好 5月1日起實施

經濟部智慧局自2020年5月1日導入商標審查「快軌機制」，即將試行屆滿一年。自試行以來至2021年2月止，快軌案總件數逾4.9萬件，平均每月快軌案件數占比約58%至62%，已超過非快軌案件，顯示商標申請人已充分知悉並善用快軌機制。

「快軌機制」是運用現有的電子申請機制，鼓勵申請人於送件時將文件、規費等要件齊備，協助審查人員節省處理程序事項的時間，藉以應對過去五年每年超過10萬件（類），並逐年增加的商標申請量，申請人亦能較早得知審查結果，達成雙贏的模式。

經試行一年，觀察到快軌案件的占比穩定趨近於六成上下，平均首次通知亦較非快軌案提前1.4至1.6個月，整體評估試行成果，績效良好，5月1日起將正式實施。

另針對無法使用快軌機制，但有急迫取得商標權利的申請人，智慧局亦於新修正商標法草案中規劃導入另一種付費性質的「加速審查」機制，目前草案經行政院審查會通過，預計於今年前送立法院審議。

由於人力及硬體設備增加有限、案件數是否成長無法預估、快軌申請案持續增加恐壓縮非快軌案件的審查等因素，都會影響所有案件審查的首次通知及審結速度，智慧局將密切觀察案件板塊的位移變化，力求在不同機制下的申請案件皆能公平分配有限的審查資源。

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