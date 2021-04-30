歐盟組半導體聯盟 格芯先積極表態

歐盟正積極籌組半導體產業聯盟，計畫邀請包括意法半導體（STMicroelectronics），恩智浦（NXP），英飛凌（Infineon）和ASML組成以在全球供應鏈緊縮的情況下減少對外國製造商的依賴，同時在德國擁有歐洲最大晶圓代工廠的格芯（GlobalFoundries）也積極率先響應。

格芯在德國Dresden擁有號稱歐洲最大的晶圓製造廠，格芯對外指出，公司和歐盟內部市場委員的Thierry Breton 團隊以及歐盟委員會，德國政府和整個歐洲的其他主要公共機構保持著密切聯繫。

格芯近期才在美國宣布新總部搬遷至最先進的紐約晶圓廠，並計畫全球擴產投資翻倍，其中美國紐約Malta的單一廠區就計畫投資5億美元。

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