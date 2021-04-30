央行：漢堡經濟學不能作為匯率低估指標

新台幣匯率是否遭低估？中央銀行今（30）日在粉絲專頁貼文指出，最近，大麥克指數（Big Mac index）又成為新聞媒體評估匯價高估（overvalued）或低估（undervalued）的指標，這是不恰當的。

央行指出，大麥克指數係由《經濟學人》（The Economist）於1986年開始發布，作為讓大眾更容易理解匯率理論的簡單工具。至於星巴克拿鐵指數，則是《華爾街日報》（The Wall Street Journal）於2017年調查全球近30個大城市的星巴克中杯（tall）拿鐵的售價所計算而得，藉以說明匯價不一致（discrepancies）的情況。

央行表示，根據《經濟學人》於本(2021)年1月15日發布的大麥克指數，據此算出的美元兌新台幣匯率為12.72（台灣的大麥克單價72元，美國的大麥克單價5.66美元），但本年1月12日的市場盤中實際匯率卻為27.98，故如以大麥克指數估算，新台幣匯價低估54.5%，亦即［（1/27.98）-（1/12.72）］/（1/12.72）。惟若改以星巴克中杯拿鐵在台灣與在美國的售價來比較（分別是120元與2.95美元），新台幣匯價竟高估45.4%！兩種指數的結果完全背道而馳，到底是怎麼一回事啊？

央行小編表示，「相信粉絲們一定很好奇，為何不同商品指數的結果竟南轅北轍？」因為，這些單一商品指數雖以輕鬆、有趣、易懂的方式介紹一價法則（law of one price）及購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）理論，但它們並非跨境貿易的商品，且商品籃僅包含一種商品，實有過度簡化之嫌；更重要的是，商品的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金、勞動成本等多種因素影響，甚至於替代品的多寡、偏好也會有影響，因此大麥克指數、星巴克拿鐵指數，都不適合用來評估均衡匯率。對於「漢堡經濟學」（burgernomics）受到超乎想像的歡迎，並被廣泛使用、甚至濫用，連《經濟學人》都頗感無奈。

央行強調，儘管以單一商品指數衡量各國匯價是否遭高（低）估的作法不夠嚴謹、不同指數結果差異甚鉅；但不可否認的是，單一商品指數確實具有淺顯易懂、饒富趣味性等優點。因此，近年來評估匯率的各種商品指數仍如雨後春筍般出現，除大麥克指數、星巴克拿鐵指數外，還有iPhone指數、迪士尼樂園指數等。不過，單一商品指數從來就不是充當匯價走勢的良好預測。

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