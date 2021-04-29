看好彰化投資環境 台灣上市櫃公司協會拜訪彰化縣政府

台灣上市櫃公司協會理事長、也是友嘉集團總裁朱志洋，今(29)日帶領約40名會員南下拜訪彰化縣政府，由縣長王惠美親自接待。朱志洋透露，協會有不少會員對投資中科二林園區、二林精密機械園區，都表達高度興趣。

王惠美則表示，友嘉為世界前三大工具機集團，感謝朱志洋總裁帶領協會團隊到二林、埔心等地區及縣府參訪，也誠摯歡迎優質企業前來投資彰化，縣府將提供單一窗口服務，以最快的速度來協助，讓企業深耕彰化、立足台灣、放眼天下。

朱志洋指出，協會有許多會員看好彰化的投資環境，彰化不只是農業大縣，也是工業及文化大縣，透過今天的參訪，實地了解二林精密機械園區、二林中科園區及彰濱工業區等投資環境。

朱志洋表示，協會成員中有製造業、服務業、金融業、農業及其它產業，以彰化的發展規劃，協會成員應該都會感到非常有幫助，相信不久的將來，會有很多會員想前來中科二林園區、二林精密機械園區投資。

甚至是目前開發率已達90%的彰濱工業區，只要有機會也會想進駐，因為彰化可提供的資源，不僅是工業、精密機械等區塊，還包括彰化得天獨厚的離岸風電。另外在農業方面，大成長城企業也已在彰化投資幾十億元，這些都是協會可以發展的目標。

今天到場的，還有台灣上市櫃公司協會榮譽理事長(台達電副總裁)蔡榮騰、協會創辦人施明豪、大成長城副總裁韓家寅、零壹科技董事長林嘉勳、新聯陽實業總經理林徹人、關中集團董事長洪文照、久陽精密董事長孫正強、佳能國際總經理張耀仁等人。

彰化縣府團隊則有經濟暨綠能發展處長劉玉平、農業處長邱弈志、工務處長林漢斌、新聞處長李俊德、彰化縣工商投資發展策進會總幹事張啟楷等人。

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