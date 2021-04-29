快訊

喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

防陸挖角人才！政院出重手 人力銀行全面下架大陸職缺

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

為防止中國大陸挖角我包括半導體、IC等關鍵產業人才，政院出重手，由勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作，要求全面下架在大陸相關職缺。

勞動部公文中並表示，現正研擬相關裁罰基準，未來如有違反前述規定者，將予以裁罰，另如涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字者，將加重罰則。

勞動部勞動力發展署預訂在下周三（5日）邀人力銀行業者開會，當面說明這項措施以及禁止刊登、裁罰的基準等。

人力銀行證實勞動部發函中指出，未來例外可刊登工作地為大陸地區職缺廣告者，以「經投審會許可之台商大陸公司」，且「有實際營業行為」者為限。

勞動部公文指出，為建立有效防止人才挖角機制，依政院今年4月召開「研商防制人才挖角會議」指示，依《兩岸人民關係條例》第34條「未經許可之大陸地區勞務不得在臺灣地區從事廣告活動」及第35條規定「從事臺灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務列為禁止項目」，要求業者將就業地點涉及中國者先行下架，以免觸法。

勞動部公文明令人力銀行、獵人頭公司等，均不得協助任何企業在臺招募人員赴陸就業(違反兩岸條例第35條)。請貴管就所屬求才服務通路及求才職缺先行盤點，其刊登之職缺屬大陸地區職缺者，請即時予以下架。

勞動部 人力銀行

延伸閱讀

模範勞工頒獎 蘇貞昌：台灣經濟好、勞工功勞不小

天和號開啟大陸太空站「下餃子」模式 2年將發射11次

申請不當勞動裁決只能北上 高雄工會籲中央成立南部據點

大陸首季網路零售額 增近30%

相關新聞

全面防堵對岸挖角！勞動部禁止人力銀行刊登大陸職缺

全面防堵對岸挖角人才！勞動部近日發函給各大人力銀行，要求不得刊登企業召募人員赴中國大陸就業的職缺資訊，並要求全面下架，違...

中火減煤誰的功勞？台電：支持增氣減煤才是真功臣

台中火力發電廠減煤究竟是蔡總統還是台中市長盧秀燕功勞淪為政治口水戰。台電公司今（29）日表示，台中火力發電廠用煤量能從2...

主計總處2019國富調查 每戶平均資產1205萬元年增53萬

主計總處今天公布2019年國富統計結果，2019年國富毛額268.02兆元，較前一年增加6.24兆元、2.38％，其中七...

截至今年3月底 公保準備金運用累計收益226.53億元

銓敘部今天表示，公保準備金今年度截至3月底運用累計收益為226.53億元，收益率6.91％。

女生呼喊「超愛你」 央行鐵漢彭淮南竟是這反應

中央銀行前總裁彭淮南今(29)日上午出席清華大學為其舉行的名譽博士學位頒授典禮，現任央行副總裁嚴宗大致詞時透露，素有「央...

低利率釀高房價？ 彭淮南不忍了演說以五千字反擊央行風暴

中央銀行前總裁彭淮南今天獲清華大學頒發名譽經濟學博士，鮮少在公開場合演說的彭淮南，難得致詞15分鐘。日前央行前任及現任理事聯手出書批評彭任內的政策，彭淮南有備而來，果然一出手，就是長達五千多字的演講全文，針對外界的質疑，一次性全面反擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。