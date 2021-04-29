防陸挖角人才！政院出重手 人力銀行全面下架大陸職缺

為防止中國大陸挖角我包括半導體、IC等關鍵產業人才，政院出重手，由勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作，要求全面下架在大陸相關職缺。

勞動部公文中並表示，現正研擬相關裁罰基準，未來如有違反前述規定者，將予以裁罰，另如涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字者，將加重罰則。

勞動部勞動力發展署預訂在下周三（5日）邀人力銀行業者開會，當面說明這項措施以及禁止刊登、裁罰的基準等。

人力銀行證實勞動部發函中指出，未來例外可刊登工作地為大陸地區職缺廣告者，以「經投審會許可之台商大陸公司」，且「有實際營業行為」者為限。

勞動部公文指出，為建立有效防止人才挖角機制，依政院今年4月召開「研商防制人才挖角會議」指示，依《兩岸人民關係條例》第34條「未經許可之大陸地區勞務不得在臺灣地區從事廣告活動」及第35條規定「從事臺灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務列為禁止項目」，要求業者將就業地點涉及中國者先行下架，以免觸法。

勞動部公文明令人力銀行、獵人頭公司等，均不得協助任何企業在臺招募人員赴陸就業(違反兩岸條例第35條)。請貴管就所屬求才服務通路及求才職缺先行盤點，其刊登之職缺屬大陸地區職缺者，請即時予以下架。

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