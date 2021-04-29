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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

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主計總處2019國富調查 每戶平均資產1205萬元年增53萬

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天公布2019年國富統計結果，2019年國富毛額268.02兆元，較前一年增加6.24兆元、2.38％，其中七、八成來自產業投資。圖／聯合報系資料照片
主計總處今天公布2019年國富統計結果，2019年國富毛額268.02兆元，較前一年增加6.24兆元、2.38％，其中七、八成來自產業投資。圖／聯合報系資料照片

主計總處今天公布2019年國富統計結果，2019年國富毛額268.02兆元，較前一年增加6.24兆元、2.38％，其中七、八成來自產業投資。由於2019年股市大漲23%，2019年平均每戶資產淨值(不含人壽保險準備及退休基金準備)為1205萬元，年增率4.61%，平均每戶較前一年增加53萬元，其中有37萬元來自有價證券價值增加。

主計總處官員表示，2019年股市以大戶買賣居多，但去年及今年散戶多，預估2020、2021年國富調查的每戶資產會明顯增加。

主計總處每年公布國富統計調查結果，今天公布2019年最新數據。2019年國富毛額總共 268.02兆元，增加6.24兆元，其中非金融性資產毛額增加5.42兆最多，主要是半導體產業高階產能持續擴增，以及綠能發電加速投資等，帶動房屋及營建工程增加2.61兆元、機械設備也增加1.63兆元。

2019年國富淨額(國富毛額減去折舊)則是214.18兆元，年增3.54兆元。國富淨額來自家庭部門最多，占62.53%、政府部門占25.56%、企業部門占7.86%、非營利團體占4.05%。

家庭部門部分，2019年底總計有883萬戶，平均每戶資產淨值1205萬元，較前一年增加53萬元、4.61%，其中有價證券240萬元，主要是股市當年度上漲23%，每戶平均增加37萬元、增加18.42%最多。至於房地產部分則只增加0.26%、每戶僅增加1萬元，表現平平。

但多數民眾可能無感，為什麼?官員表示，2019年股市從9727點到11997點，上漲23%，但散戶不多，主力是大戶及外資，但今年則散戶大量增加，因此接下來兩年國人財富調查應該會明顯增加。

至於平均每戶國內金融性負債為192萬元，則較上年底增加7萬元或3.67％，其中貸款為186萬元，每戶約較前一年增加7萬元。

國人2019年平均每人資產負債，以全國2359萬人口計算，平均每人淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為451萬元，較上年底增加24萬元、5.73％，其中有價證券為90萬元，較前一年增加15萬元。平均每人國內金融性負債為72萬元，較上年底增加3萬元、4.77％。

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