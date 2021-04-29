華碩宣布 2035年全球營運100%使用再生能源

致力於推廣聯合國「永續發展目標」、協助台灣企業落實企業社會責任的「台灣企業永續研訓中心」（以下簡稱CCS）於今（29）日假華碩（2357）國際會議廳舉辦第24次理事會議暨CEO講堂，本次會議邀請經濟部陳正祺次長及華碩電腦胡書賓共同執行長，分別以「全球氣候變遷趨勢下我國之挑戰」及「企業創新與永續競爭力」為題，於專題演說與 CEO講堂時段，向與會企業主及高階經理人發表演講，逾70位CCS會員企業理事及代表與會，近40位董事長、總經理、副總經理以及多位企業永續長層級代表出席，與會嘉賓相互交流，氣氛相當熱絡。

CCS理事長簡又新大使致詞時表示，面對巴黎協定1.5～2°C升溫限制，各國政府紛紛宣示淨零排放目標，全球主要大國及經濟體已然啟動零碳轉型競賽，世界進入碳中和時代。歐盟委員會於今年3月發佈《永續金融揭露規範》（SFDR），規定以ESG為標榜的永續金融產品，都須依照統一規範來詳細揭露ESG資訊，以提升永續金融的透明度，杜絕企業或金融產品的「漂綠」(Greenwash）行為。

華碩共同執行長胡書賓與在座嘉賓分享「永續、創新與企業競爭力」，提到華碩從過往PC硬體思維，透過內部成長、併購、策略聯盟等方式，持續進化創新、加快轉型腳步，朝向PC 2.0、AI、5G新世代，第二階段將更妥善運用核心競爭力在永續行動與營運管理上，也就是以「數位化衡量、科技化管理」來推動差異化的策略，並整合永續、創新科技和新商業模式，成為企業「新成長平台」。

同時華碩也將氣候行動整合至營運策略，包含營運再生能源使用、關鍵供應商碳排放強度降低，與產品能源效率提升，帶動整體產業與環境共榮發展，更宣布2030年率先在台灣營運100%使用再生能源，全球部分則預計於2035年達標。

此外，華碩亦積極推動人才培育計畫，鼓勵同仁發揮眾智，突破框架，激盪更多創新火花，擴大整體綜效，為企業挹注成長動能。再加上推行數十年的數位包容計畫，已在全球39個國家設立數位學習中心，捐贈超過2萬台電腦，建立數位共融環境，以具體及持續的行動力回饋社會，已有超過55萬人次受惠。

活動尾聲，華碩董事長施崇棠亦向全體出席嘉賓致意，感謝各位一起為企業永續願景努力，永續發展與社會責任已然是當代全球企業經營者最重要的議題之一，未來華碩將持續展開永續經營、綠色產品、供應鏈管理以及社會參與、人才培育等中長期規畫，逐步向數位新世代備受推崇的科技創新領導企業目標邁進。

商品推薦