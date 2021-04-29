截至今年3月底 公保準備金運用累計收益226.53億元

中央銀行前總裁彭淮南今天獲清華大學頒發名譽經濟學博士，鮮少在公開場合演說的彭淮南，難得致詞15分鐘。日前央行前任及現任理事聯手出書批評彭任內的政策，彭淮南有備而來，果然一出手，就是長達五千多字的演講全文，針對外界的質疑，一次性全面反擊。

2021-04-29 13:52