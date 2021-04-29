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截至今年3月底 公保準備金運用累計收益226.53億元

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

銓敘部今天表示，公保準備金今年度截至3月底運用累計收益為226.53億元，收益率6.91％。

銓敘部表示，今年以來隨著各國陸續接種疫苗，疫情獲得控制，且美國推出大規模財政刺激方案，配合聯準會持續寬鬆貨幣，全球經濟可望逐漸回溫，今年截至3月底為止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別上漲4.57％、11.53％。公保準備金均衡布局國內外金融市場，並審度市場情勢，動態調整資產配置，因此截至3月底，整體規模為3313.15億元，累計收益為226.53億元，收益率6.91％。

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