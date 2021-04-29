景氣好熱！3月製造業景氣燈號再度轉為黃紅燈

景氣好熱！繼國發會27日發布3月景氣對策信號，為「連二月」亮起代表景氣熱絡的「紅燈」後，今（29）日台經院公布3月製造業景氣信號值由2月的14.0分，增加3.08分至17.08分，燈號則再度轉為代表景氣揚升的黃紅燈。

台經院指出，由於各國擴大疫苗施打及主要國家製造業採購經理人指數（PMI）持續回升，顯示疫情對全球經濟的影響已逐漸淡化。再加上，3月工作天數回復正常，有助於製造業廠商對當月景氣看法轉強，加上3月台股交投熱絡，推升經營環境面指標表現。此外，3月也持續受惠於宅經濟、遠距商機等需求，以及5G等新科技應用需求擴展，加上國際油價與原物料價格走高，製造業生產活動轉趨熱絡，帶動投資動能增加，包括進出口、外銷訂單及製造業生產指數等經濟指標皆創下單月新高，拉抬原物料投入面、售價面及需求面指標表現。因此，整體製造業景氣燈號再度轉為代表揚升的黃紅燈。

就細部產業來看，台經院指出，在電子零組件業方面，雖然去年同期轉單效應墊高基期，但因今年以來部分產能調整提高稼動率及新產能加入，以及5G、AI等科技應用擴展，帶動手機、車用及消費電子等需求續強，使得本產業出口值、外銷訂單及生產指數皆創單月新高，3月電子零組件業景氣燈號續為揚升的黃紅燈；在機械設備業方面，全球經濟復甦帶動業者投資擴廠意願的增加，加上歐美居家修繕需求持續熱絡，推升半導體、5G應用、自動化及工具機等設備需求增加，亦使得3月外銷訂單、出口值皆創下歷年單月新高，因此3月機械設備業景氣燈號由2月持平的綠燈轉為繁榮的紅燈。

台經院表示，整體來看，3月份工作天數較2月多，加上受惠於國內外景氣復甦帶動生產、消費，致製造業各項指標表現皆較2月為佳，台經院製造業景氣燈號由2月持平的綠燈再轉為揚升的黃紅燈，此為今年以來第二個黃紅燈。若從信號分數來看，分數雖與1月份同為17.08分，為2010年6月以來新高。但兩者不同之處在於1月份是因春節落點不同，而3月則是受到去年疫情大爆發影響，基期較低所致，今年3月隨著各國經濟復甦態勢更明朗化後，帶動終端需求回升，引領製造業實質生產活動的活絡。

展望未來，台經院表示，包括IMF、OCED等國際預測機構皆為認為2021年全球經貿表現將同步回升，此將有助於支撐製造業的表現，只是台灣經貿與全球高度連動，因此仍有若干不確定因素須加以關注，包括近來部分國家新冠肺炎疫情再度升溫，延長防疫封鎖措施、美中貿易及科技爭端持續，會如何影響到相關供應鏈及產銷步調等，仍須審慎以對。

商品推薦