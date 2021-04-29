疫情衝擊！去年全球車市銷量驟降至十年新低

新冠肺炎疫情2020年迅速延燒全球，嚴重衝擊各國汽車銷售市場，根據經濟部統計處今（29）日公布的最新資料顯示，去年全球車市銷量驟降至7,797萬輛，與2019年比較大幅減少13.8%，且低於2011年的水準，降至十年新低。但，我國車市在疫情肆虐下表現優於全球。

經濟部統計處指出，我國由於疫情控制得宜，加上政府推出振興方案與汰舊換新貨物稅補貼政策挹注，車市在2020年下半年快速回升，國產車與進口車同步成長，使得全年新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄，較2019年增加4.0%。

只是受到疫情影響，我國汽車產業供應鏈也遭擾亂，資料顯示，2020年第2季整體汽車產業產值年增率遽降至2009年第2季以來最低點-22.3%，所幸下半年在汰舊換新貨物稅補貼即將到期的催化下，加上業者推出新車款並搭配優惠方案，帶動銷售熱潮。

此外，我國汽車零件的出口在2020年也是開低走高，根據經濟部統計處資料顯示，汽車零件2020年上半年出口年減13.8%，而下半年在各國工廠接續復工後，拉貨動能回溫轉為年增1.3%，只是綜計全年出口3,669百萬美元，仍為2013年以來最低，年減6.1%。

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