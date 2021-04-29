疫情衝擊！去年全球車市銷量驟降至十年新低
新冠肺炎疫情2020年迅速延燒全球，嚴重衝擊各國汽車銷售市場，根據經濟部統計處今（29）日公布的最新資料顯示，去年全球車市銷量驟降至7,797萬輛，與2019年比較大幅減少13.8%，且低於2011年的水準，降至十年新低。但，我國車市在疫情肆虐下表現優於全球。
經濟部統計處指出，我國由於疫情控制得宜，加上政府推出振興方案與汰舊換新貨物稅補貼政策挹注，車市在2020年下半年快速回升，國產車與進口車同步成長，使得全年新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄，較2019年增加4.0%。
只是受到疫情影響，我國汽車產業供應鏈也遭擾亂，資料顯示，2020年第2季整體汽車產業產值年增率遽降至2009年第2季以來最低點-22.3%，所幸下半年在汰舊換新貨物稅補貼即將到期的催化下，加上業者推出新車款並搭配優惠方案，帶動銷售熱潮。
此外，我國汽車零件的出口在2020年也是開低走高，根據經濟部統計處資料顯示，汽車零件2020年上半年出口年減13.8%，而下半年在各國工廠接續復工後，拉貨動能回溫轉為年增1.3%，只是綜計全年出口3,669百萬美元，仍為2013年以來最低，年減6.1%。
2021報稅眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言