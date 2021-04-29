電動車成汽車產業轉型契機 2021年產值可望衝破百億元

電動車領軍，加速後疫情時期汽車產業的轉型契機。經濟部統計處今（29）日表示，隨節能減碳環保意識抬頭，各國紛紛宣示禁限燃油車並推出補貼政策，在疫情襲捲全球的嚴峻環境下，電動車儼然成為產業突圍轉型的重要布局，我國汽車業者亦積極投入研發及提升電動車的生產技術，2020年電動車產值不畏疫情衝擊明顯飆升至97億元，今年在景氣樂觀與產業發展驅動下，可望跨越百億元門檻。

經濟部統計處指出，電動車蔚為世界潮流，根據IEA報告顯示，全球電動汽車2019年銷售210萬輛，預期2020年雖受疫情衝擊仍將持續增長，估測可望超過300萬輛，占整體汽車比重亦提升至4.4%。

且電動車也是推升我國汽車新增掛牌數成長的主力，根據經濟部統計處資料顯示，我國2020年電動車新增掛牌數加速攀升至48,047輛，年增59.6%，占整體汽車新增掛牌數比重超過一成，成為汽車銷售成長的主要貢獻來源。

此外，2020年我國電動小客車出口更是明顯遽增。根據經濟部統計處資料顯示，2019年以前我國電動小客車每年出口規模值均不及百萬美元，於2020年遽增至46.6百萬美元，又以出口至柬埔寨24.7百萬美元為首位，占53.2%。

經濟部統計處表示，新冠肺炎疫情無預警的來襲，對汽車產業供應鏈造成衝擊，但我國具備通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等製造上的優勢，且業者在動力馬達、電池、電力元件等關鍵零組件已成功打入國際車廠供應鏈體系，未來可善用產業優勢加速研究開發主要零組件，躋身國際電動車廠供應鏈，可望在全球電動車崛起浪潮中扮演關鍵角色。

同時，經濟部統計處並指出，政府積極推展智慧製造，鼓勵業者將自動化技術導入製造流程，即時調整生產和出貨作業與流程，以及投入在地化生產與車型研究開發，推動產業電子化與高值化，蓄積技術能量，提升產業競爭力，為汽車產業發展再創新局。

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