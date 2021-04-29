生技中心董座涂醒哲：政府應鼓勵成立五百億生技基金

因應政府大力支持生醫產業發展CDMO（委託開發及生產）業務。財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲28日呼籲， 政府應該支持成立300至500億元的基金，一方面藉此吸引國際大廠的新藥在台代工生產；二是由全台30個醫學會各提出五項最需發展的醫療項目，讓醫界一起參與創新技術開發。

在行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫大力鼓吹下，政府未來將透過「生技新藥產業發展條例」等法規政策，大力推動CDMO業務。

台灣目前最標竿的CDMO公司之一當屬台康生技（6589），台康生技當初的創業基礎，就是將生技中心蛋白質藥物先導工廠分割獨立而為台康所擁有。

涂醒哲表示，生技中心目前正在發展中的創新技術之一核酸藥物，核酸藥物技術去年起因為美國莫德納公司成功上市mRNA疫苗而聲名大噪，生技中心期待獲得政府更多支持，將核酸藥物從研發到CDMO業務都能建置完整的規畫。

涂醒哲表示，自去年新冠疫情爆發以來，他曾多次建議台灣應藉機吸引國際疫苗大廠，將更先進的新冠疫苗引進台灣代工生產，呼應龔明鑫提倡的CDMO構想，他更支持應該成立300至500億元的基金，吸引國際大廠將具有競爭力的新藥，引進台灣代工生產。

此外，涂醒哲也指出，台灣生醫產業應更重視醫界的意見，不應只是讓醫師們扮演「終端使用者」角色，他呼籲能發動全台30個醫學會，每個醫學會都能提出五個最需發展的醫療項目，先由各醫學會票選其中最重要的十多個項目，再拿出基金協助發展。

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