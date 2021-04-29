國發會力挺設立CDMO基金 加速促成生醫產業兆元產值

為了促進台灣生醫產業儘快成為兆元產業，行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫28日表示，為推動生醫產業的規模化，政府不僅要透過新版「生技新藥產業發展條例」將CDMO（委託開發及生產）納入獎勵範圍，國發基金也將大力支持民間成立CDMO基金。

國家生技研究園區28舉行招商暨人才與技術媒合會（DEMO Day），中研院院長廖俊智、前副總統陳建仁、龔明鑫、及財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲都應邀出席，龔明鑫並發表「台灣生醫發展新未來」專題演說。

龔明鑫表示，台灣要推動健康市場應有三大趨勢，包括數位化、精準化及規模化，其中規模化的項目就是將生物藥品、核酸藥物、細胞產品等可朝經濟規模量產製造，台灣過去生醫發展已將許多研發項目帶到臨床試驗階段，接下來應透過製造端帶動供應鏈、並創造更多就業機會。

國內目前以CDMO為主要業務的公司，包括台康（6589）、永昕（4726）、保瑞（6472）等公司，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘日前因看好CDMO市場，日前宣布投資50億元成為台康最大股東；隨著政府對CDMO的支持力道愈來愈大，包括東洋（4105）、泰福（6541）、國光生（4142）、高端疫苗（6547）、南光（1752）、台耀（4746）等專業藥廠也都有實力擴大CDMO業務。

龔明鑫表示，目前新版「生技新藥產業發展條例」將把CDMO納入獎勵範圍；除此之外，在國發會支持下，政府正在充裕生醫新創各階段資金，包括創業天使投資匡列額度由50億元提高到100億元、台杉投資105億元、累計直接投資50.69億元、及匡列產業創新轉型基金1,000億元。他希望台灣也能募一檔CDMO基金，國發基金一定會全力支持。

龔明鑫以旅美生技專家、前羅氏技術營運總裁楊育民為例來說明，楊育民今年與全球知名生技風險資本家羅伯特尼爾森（Robert Nelsen）等人參與創立「韌力生物製造公司」，以CDMO為業務，首輪募資即達8億美元（約新台幣223億元），他強調：「如果台灣也能募這樣的資金，國發基金一定參與投資」。

龔明鑫指出，台灣生醫產業自去年起市值已經重回兆元規模，依目前較為成熟的產業現況來看，這個兆元市值應該會維持較長的時間；接下來重點是讓生醫產業產值也能突破兆元規模，強化CDMO應能加速台灣達成這個目標。

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