房產趨勢大師田大全：打炒房未必是居住正義的解方

房地合一稅2.0版即將上路，房產達人田大全表示，政府修法的本意是要「打炒房」，但可能最終演變為全面打擊建築產業與全民加稅，加稅並無助於居住正義，對住房市場的影響，全民將一起承擔。

田大全直言，政府現在的心態就是「股市上漲開香檳、房市上漲下地獄」，市場游資太多可以投入股市、就是不許投入房市，「紡織業是產業，營建業也是一種產業，政府不該打壓產業、更不能影響交易秩序」。

房地合一稅2.0版已在立法院三讀通過，將在7月1日上路，並回溯至2016年後取得房地、預售屋納入房地合一2.0。不只5年內買賣的案件都得被課重稅，預售屋買賣也納入課稅範圍。預期房屋市場量縮價揚 ，勢必將影響未來房價，影響百姓居住權益甚鉅。

為因應房地合一稅新制與囤房稅對於房地產經營造成的衝擊，大台中不動產開發公會今(28)日邀請房產趨勢大師田大全總監，舉辦「打炒房之2.0思維」講座。

立法院三讀通過房地合一稅2.0，國內建築業者大多表示十分憂心，稅改將嚴重影響建築產業發展及民眾購屋權益。

田大全表示，如果沒有這場全球疫情，就不會有因為挽救經濟而產生的「全球降息」以及極大的量化寬鬆政策。台灣也出現「史上最低利率」，央行貨幣供給創新高，市場資金過於充沛，物價上漲，土地價格跟著水漲船高。

另外，台商回流，產業擴廠，缺工問題嚴重，工資上漲40%，原物料也上漲30%等種種因素，最終導致房價居高不下。

剛出爐的今年第1季不動產移轉棟數，較去年大幅增長，馬上就解讀為「打房無效」。而央行不排除對自然人第二戶貸款成數限制在五成以下，這對許多想盡孝道的為人子女，自己有房若要購屋給父母者，將形成極大的貸款壓力與負擔。

國家政策應該盡量讓人民「老有所終，壯有所用，幼有所長」，長輩與子女住房問題若無法解決，影響百姓基本生活甚鉅，期望政府體恤民眾生活艱難，打炒房不能影響全民居住權益，也不能因少數無殼蝸牛的想法，影響到大多數有房民眾居住生活權益。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，目前建築業面臨最大問題是「雙缺」，也就是「缺工」和「缺料」，工料雙缺造成成本的上漲，去年至今工資漲4至5成、材料漲2至3成。

單就缺工問題來看，全台各行業合法移工76萬多人，政府公共工程占4,000多人，民間建案至今為0(尚未開放)，公會不斷向政府喊話呼籲，卻至今未果。

再加上土地攀升，成本已吃掉大半的銷售利潤，對原本利潤就不高的中南部中小型建商，恐怕會紛紛難以經營。王至亮語重心長的呼籲政府，應在稅負上做通盤檢討和改進，提高國家競爭力，增加就業機會，經濟繁榮人民所得增加，才是福國利民之道。

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