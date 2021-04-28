通霄電廠二期環評過關 台電：有助供電穩定

配合減煤增氣能源轉型，苗栗通霄電廠擬在現有廠區範圍內，興建五部總裝置容量330萬瓩以下的燃氣複循環機組，今（28）日通過環保署環評大會審查，台電表示，將有助供電穩定、減少汙染，將依據承諾落實環境保護。

台電提出通霄電廠二期更新改建計畫環評，歷經兩次初審會議、一次環評大會，在台電承諾持續滾動檢討鯨豚調查、施工期間空氣品質亮橘燈時（空氣品質指數AQI大於100）採行減輕對策等，今日順利過關。

台電表示，於此更新改建計畫中，將設置海水淡化廠供應製程用水，因此開發將不會增加自來水使用量，此外通霄二期也運用一期的廢水處理廠、回收水系統，機組發電製程用水回收率約八成以上。

此外針對排放濃度，台電表示，將取得更高效率的燃氣機組，降低空汙排放，規劃NOx（氮氧化物）排放濃度在5ppm以下，並以年平均4ppm以下為目標，與國外燃氣電廠相比，美國加州是9ppm，歐盟年平均4.9至14.6ppm，日本60ppm，通霄二期優於國外排放標準。

台電也提出噪音減輕措施、生態影響評估等。環評委員特別關注白海豚，要求台電應在每年監測資料完成後，進行滾動式檢討，台電正面回應，會與海保署資料比對、逐年檢討。

台電表示，通霄二期計畫機組由台中港接收站供氣，因此規劃鋪設海底輸氣管線，連接台中港天然氣接收站與苗栗通霄電廠，可確保未來電力供應穩定，並減少空氣汙染及二氧化碳排放，持續提高天然氣發電占比，兼顧電力供應與環境保護。

今日環評大會也一併通過中部科學園區台中園區第二期發展區擴建計畫環差報告，主要是營建剩餘土石方變更。中科管理局表示，由於剩餘建廠用地不多，為加強廠地使用及防震減災基礎，廠商開挖地下室，加上配合政策增加再生水池體需求，因而提出變更。由於此案相對單純，今日在大會中也快速達成共識，順利過關。

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