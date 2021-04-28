廣錠旗下特瑞斯與丹麥K2M合作 離岸風電事業鍍金

工業電腦廠廣錠（6441）搶進離岸風電海事工程商機，旗下子公司特瑞斯海事技術服務今（28）日表示，與丹麥商凱得（股）公司 K2 Management A／S 昨日簽署台電離岸風電二期海事工程合作協議，未來特瑞斯將與K2M共同合作台電離岸風場二期之海上變電站、海纜設計與管理服務，共同推動台灣綠能技術產業發展。

特瑞斯海事技術服務由廣錠與新加坡海上石油天然氣工程公司Teras Offshore Pte. Ltd.合作於2020年10月成立，致力於打造台灣第一家本土離岸風電海事工程公司，成為台灣海事工程的領頭羊。特瑞斯已於今年2月取得正崴集團下富崴能源之台電離岸風電二期海事工程項目，除提供專業離岸風電海事工程與技術服務，更致力培養台灣海事工程人才。

該公司表示，K2 Management A／S 2007年成立於丹麥，為全球著名再生能源技術服務顧問公司，至今已在全球15個國家設立辦公室，並在五大洲超過50個國家提供相關技術服務，全球參與超過330個離岸風場專案。K2M於2013年來台設立分公司，同時協助上緯新能源投入台灣首座離岸風場專案，於2019年完工商轉。

特瑞斯董事長廖良彬表示，K2M 是一個有專業能力及值得信賴的伙伴，在離岸風電有卓越聲譽及實務經驗，成功為上緯新能源、海龍離岸風場項目提供專業服務。本次特瑞斯與 K2M 聯手合作，結合台灣、 新加坡及丹麥三方實務經驗，除帶給富崴能源台電離岸風電二期海事工程專案最好的服務，並帶動台灣海事工程產業技術升級，如期如質完成台電離岸二期風電海事工程。

K2M 台灣區負責人徐瑋克表示，很榮幸與特瑞斯結合新加坡Teras Offshore擁有海事工程專業基礎之專 案團隊合作，共同為富崴能源台電離岸風電二期海事工程提供最適合台灣的技術服務。

海事工程占離岸風場開發經費超過30%，台灣目前規劃2026到2030開發5GW離岸風場，開發經費超過新台幣 6,500 億元，海事工程市場超過新台幣2,000 億元。特瑞斯已經成功取得台灣離岸風電海事 工程市場灘頭堡，特瑞斯擁有在地、語言、技術成本等優勢，大幅降低開發商界面風險及提供具競爭力的服務，將繼續提供台灣離岸風場海事工程專案服務。

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