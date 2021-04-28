水資源新目標 經濟部：未來4年將增加每日106萬噸水源

面對56年來最嚴重的乾旱，這次缺水真的是缺怕了。為因應氣候變遷及社會經濟發展的用水需求，經濟部水利署今（28）日表示，將落實開源、節流、調度及備援四大策略，透過流域整體治理、西部調度管網、海淡水及再生水、水庫清淤等措施，為未來四年再增加每日106萬噸水源。

水利署表示，未來用水成長及因應氣候變遷也已納入評估情境，將循序推動各項水資源建設，如北區擴大新店溪水源引至石門水庫、寶山第二水庫加高、頭前溪人工湖及新竹海淡；中區如鳥嘴潭人工湖、鯉魚潭北送苗栗、台中水湳豐原福田再生水；南區如曾文南化聯通管、南化水庫加高、台南永康安平仁德再生水、台南海淡及高雄臨海楠梓再生水等，未來四年將再增加每日106萬噸水源。

此外，經濟部也已提報「長久水資源建設行動計畫」，除推動包括水庫清淤等強化既有設施有效管理外，還將透過流域整體治理、系統性保水、西部走廊區域調度管網、海淡水及再生水策略，打造從水源頭到水龍頭，全面提升水資源蓄存利用，改善供水環境，包含調度備援管路建置、自來水減漏、再生水、感潮河段水資源及海淡水利用等，預計於民國2031年前增加10億噸儲備水量，相當於全台三個月用水，未來如春雨、梅雨沒來，仍有保險水源，有效降低缺水風險，提升供水穩定。

水利署指出，去年6月起的旱災，代表極端氣候的風險已成為迫切危機，透過多調水及多省水，新店溪水源目前每日跨區支援板新地區81萬噸、高雄支援台南每日20萬噸、桃園支援新竹每日20萬噸且落實產業及農業節水、民生減壓供水等措施，節水調度量約10億噸。另積極多找水，執行抗旱水源1.0計畫，去年10月啟動增加每日78萬噸水源，今年再針對水情燈號橙燈以下地區，執行抗旱水源2.0計畫，將再增加每日約52萬噸水源。

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