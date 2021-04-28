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中研院院長廖俊智提倡碳管理三技術 助2050年淨零排放

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
中研院院長廖俊智。中研院／提供
中研院院長廖俊智。中研院／提供

第一屆諾貝爾獎高峰會（Nobel Prize Summit）線上會議於4月26至28日舉行。中央研究院院長廖俊智以「艱鉅問題的科學解方」為題發表短講。他提及2050年要達到淨零排放有三個關鍵科學技術：一是碳捕獲及轉化技術、二是空氣中捕碳技術，三是避免二氧化碳形成的技術。

廖俊智指出，這些創新技術不僅需要大量科技研發與佈建的投資，以降低成本達到規模化與實際運轉，更需要科學家、工程師，及社會各界共同努力。一旦成功，便有更多達到淨零排放的途徑與方法。

諾貝爾獎高峰會由諾貝爾基金會、美國國家科學院，以及德國波茨坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）共同舉辦。主題為「我們的星球，我們的未來（Our Planet, Our Future）」，會議主軸從全球抗疫經驗延伸討論如何因應氣候變遷、生物多樣性下降、經濟不平等、科技創新、在地行動等當代重要議題。

距今不到30年要達到淨零排放，該怎麼做？廖俊智於台灣時間28日凌晨的談話中指出，已知的關鍵點包括提升能源效率的技術研發、再生能源的基礎建設、儲能與輸配電系統等。但是，因土地資源有限而較難發展風力、太陽能等再生能源的國家及航空業、重工業等領域，化石燃料也難以全面被取代。

廖俊智指出，要達到淨零排放的關鍵是「碳管理」，包括碳捕獲、空氣中捕碳，以及避免二氧化碳形成等三個面向。目前捕獲二氧化碳的成本極高，難以大規模運用，如何再利用也是另一道科學難題。至今，從空氣中捕碳最有效的方式則是透過光合作用，但速度不夠快。他表示，需要在光合作用的機制上，運用物理、化學、生物技術研發下一代技術。這二個技術即是在二氧化碳形成時立刻捕捉，或直接從空氣中捕捉後將其轉化為其他化學物、物質材料、燃料等。

第三個關鍵技術為在化石燃料燃燒之前，將碳分離出來，避免形成二氧化碳。例如：研發分解甲烷成碳及氫氣的技術。氫氣可作為能源、碳可直接儲存。抑或重新排列生物質中的分子結構，變成直接轉化利用二氧化碳。廖院長表示，發展這些關鍵技術除了需要大量科學研發資金，還需要科學界、工程界及社會共同合作。

「人類幾乎無法再承擔另一個無所作為的十年，因為代價太高了。」諾貝爾獎高峰會表示，為了在2030年達到永續發展目標，聯合國於2020年發起「行動十年（Decade of Action）」。世界各國將就生物多樣性下降、氣候變遷和海洋狀態等議題做出變革性決定，行動的需求也正在成長中。因此，會中不僅邀請諾貝爾獎得主道納（Jennifer Doudna）、美國前副總統高爾（Al Gore）、達賴喇嘛等領袖人物發表演說，也邀集歷年諾貝爾獎得主、科學家、政策制定者、產業領袖、青年領袖等一同探討在新的資訊生態系中，社會如何區分事實與虛構。在接下來的十年，又該成就哪些事情才能使世界永續發展。

諾貝爾獎 廖俊智 再生能源

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