第二場台美經濟繁榮夥伴對話有譜了！陳正祺：在暑假

台美經貿合作持續深化，經濟部政務次長陳正祺今（28）日表示，繼去年11月舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」後，目前雙方也正在規劃第二場的對話，預計將在今年暑假期間舉辦。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長、外交部次長、經濟部次長、中華民國對外貿易發展協會報告「鏈結海外僑臺商與台灣共同發展策略」，並備質詢。

多位立委關切台美經貿關係，也關心第二場的「台美經濟繁榮夥伴對話」何時舉辦？陳正祺答詢表示，預計將在暑假期間舉辦，目前工作小組正在討論要怎麼舉辦、進行？

此外，陳正祺也提到，事實上台灣與歐盟每年也有年度產業對話會，跟日本也有產業合作平台，跟新南向六個國家每年也有產業對接平台，都是透過雙方產業界、公協會、政府產官合作的商業模式，來提供需求、發展政策，並找到雙方合作的方式。

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於2020年11月20日美東時間上午8時於華府四季飯店登場，由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。雙方在開幕式時簽署合作瞭解備忘錄（MOU），就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作，將是雙方優先項目。

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