紙箱大缺！勞部放寬紙漿、紙製品製造業接急單免七休一

近期國際紙漿大漲，新冠肺炎疫情期間宅經濟網購量大、農產產銷興盛，致工業與農用紙箱供不應求，經濟部向勞動部提出申請，紙漿、紙及紙製品製造業盼適用免七休一。勞動部今（27）日召開勞動基準諮詢會議討論，因工會也支持情況下，可望近期公告放行，估計將4.1萬名勞工受影響。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會後轉述，勞動基準諮詢委員們理解勞資雙方需求，有高度共識，比照電子業，接急單、一年不超過12次情況下，紙漿、紙及紙製品製造業可以免七休一。

黃維琛轉述，會中勞資雙方皆表達希望能適度放寬例假，尤其去年疫情爆發以來，歷經衛生紙之亂、宅經濟發展等，近期又有農產品產銷期，紙箱需求大增，原本的三天休一天、六天休兩天的輪班模式過度僵化，若遇急單加班恐違反七休一，連昨日未出席的勞方代表特定以書面，表達希望放寬，「規定不要硬梆梆」。

此外，永豐餘、正隆、榮成、上評科技實業、東隆、大昌紙業、廣源造紙7家公司，日前申請適用《勞基法》34之2條但書，亦即為因應天災、事變或突發事件，或勞雇雙方協商調整班次期間，輪班人員輪班間隔時間可從原本的11小時縮短至8小時。

黃維琛表示，諮詢委員們也有高度共識，原則同意於天災事變突發狀況，或經勞資協商後，該7家業者可以縮短輪班間隔，影響約有4,000名勞工。

黃維琛表示，造紙業採3班輪班制，若遇到有員工臨時請假、緊急搶修、調整班次等突發狀況，在人力調整上確實比較困難，因此這7家公司的勞資雙方對於彈性鬆綁都有提出需求。

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