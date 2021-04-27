國家隊衝包租代管 5月啟動第三期計畫
國家住都中心今（27）日表示，目前媒合5,279戶社宅包租代管，達標率105%，完成第二期階段性目標後；接下來，將立即於5月啟動第三期計畫，目標未來二年再推動16,000戶。
國家住都中心表示，為協助推動社宅包租代管、積極為租屋市場把關，近日已達成目標，累計媒合5,279戶；如果綜合來看全國各縣市表現，3月份單月媒合數就達1,227戶，第1季總數已達2,721戶。
國家住都中心表示，其實自從去年第3季開始，每季都以超過2,300戶的媒合速度快速增加，顯示包租代管社宅已邁入成熟階段，可在各縣市及時滿足民眾居住服務需求。
國家住都中心表示，社宅包租代管第三期計畫，即將在5月擴大推動，將對房客與房東推出更便利、更安心的措施。針對房客方面，將取消設籍限制，有租屋事實就可申請；名下有房屋的長者或身障者，也可用「以屋換屋」方式入住有電梯的大樓，解決行動不便的困擾。
對於房東方面，國家住都中心指出，目前立法院正在審議《住宅法》修正草案，將房東的每屋每月的租金所得免稅額，提高至15,000元。
國家住都中心表示，社宅進行包租代管，安全是第一考量，從各方面為居住安全把關，讓房東放心租，房客安心住，希望鼓勵更多房東與房客加入計畫，帶動租屋市場健全發展。
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