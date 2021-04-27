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好消息！景氣燈號連2月亮紅燈 領先指標持續上揚

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會今（27）日發布3月景氣對策信號，為連續第2個亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，綜合判斷分數維持為40分。景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因去年同期受疫情影響，基期較低外，主因全球經濟穩步復甦，終端需求持續回升，帶動科技、傳產貨品需求續揚，3月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，隨各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球經濟將加速復甦，出口動能可望續溫；投資方面，國內半導體、綠能，及5G等投資持續擴增，公共建設計畫亦加速執行，均有助推升國內投資動能。此外，國內經濟穩健成長，加上股市熱絡帶動下，有助推升民間消費動能。惟部分國家疫情再度升溫及國際貿易爭端持續等干擾全球經貿之不確定因素仍存，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

景氣對策信號 國發會 景氣

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