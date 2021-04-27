好消息！景氣燈號連2月亮紅燈 領先指標持續上揚

原本在有線電視圈水火不容的富邦董座蔡明忠與年代董座練台生，日前竟因蔡身陷TBC交易案媒體壟斷疑雲，遭NCC與金管會調查，意外促成雙霸主面對面破冰對談！據了解，蔡練會雖僅屬初步接觸，尚未進入實質討論，但雙北與花蓮的有線電視資費戰可望先暫停，另因雙方都各自送出台視遞補52台，也已確認彼此挺台視立場不變，為合作預留想像空間。

2021-04-27 16:22