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陸股流動性保持寬鬆 先機基金：推動估值擴張

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國股市在過去半年走勢具有波動性，從去年底到今年初更是有一波較大的升幅。因為新冠肺炎疫苗接種率逐漸上升，燃起經濟逐漸復甦；另外，美元匯率走低及人民幣竄升都帶來資金流入；投資專家說，中國股市整體流動性保持寬鬆的形勢，推動估值的擴張。

先機中國基金投資組合經理車強表示，今年初，港股不到一個月的時間，南下資金規模創2019年歷史新高；以及公募基金的建倉和企業股票比配置上調，因此也帶來短期資金的大量流入，所以在年初推升了股票市場的表現。

但在第1季市場出現大幅回落，是因為美國通膨預期持續攀升，市場擔心中國政策緊縮，所以在短期市場進入重整期，而成長類股跟價值股會持續輪動，在個股的選擇上就顯得相當重要，主要會關注一些盈利增速高或是可預期性較高，且估值相對便宜的股票。未來中長期對中國市場還是持續保持樂觀，尤其中國未來五年計畫即將推出一系列政策，有望進一步提升經濟效益和質量。

車強表示，中國實行計劃經濟，目前長期看好：提高文化消費、加速城鎮化的速度、教育提升，以及未來醫療科技的發展、近年節能減碳的推動方針。基金投資流程以量化加基本面進行分析，在投資組合中成長型和價值型持有均等比重，同時控制整體投資組合的風險，提升維持穩健獲利的機會。

車強指出，在中國消費帶動的內需和醫療支出比重增加，對於短期保持樂觀，經濟逐步復甦當中。中國的醫療產業與國際相比還有待進步，中國在未來醫療上會給予支持，基金在醫療產業上的配置比例也相對高一些。另外，在工業方面，像是智慧型電網，未來中國要在網際網路投資新能源，減少煤炭的發電占比，智慧型電網的需求將會變大，這也會在基金的投資組合當中。

圍繞在五年計畫，基金尋找質量比較好的企業，投資組合從年初在醫藥企業、消費型企業的成長相當亮眼，而在市場回檔重整的時候並沒有被影響，因為基金的投資組合相對平衡，沒有太多價值股、金融股，所以不受到影響。

股票

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