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社宅包租代管第二期達標 未來2年目標再推1.6萬戶
國家住都中心今天表示，推動「社會住宅包租代管」計畫，第二期公會版目標值5000戶，截至今天已媒合5279戶，達成率105%。5月將啟動第3期計畫，有更多優質業者加入，住都中心推動社宅包租代管不只有補助租金，更重視房屋安全性，未來2年目標再推動1萬6000戶。
國家住都中心指出，近日社宅包租代管目標已達成累計媒合5279戶。同時，合併全國各縣市包租代管媒合數，3月單月媒合數達1227戶，第一季總數已達2721戶，從去年第3季起，每季都以超過2300戶的媒合速度快速增加，包租代管社宅已邁入成熟階段，可在各縣市及時滿足民眾居住服務需求。
住都中心表示，社宅包租代管第3期計畫即將在5月擴大推動，將對房客與房東推出更便利、更安心的措施。房客方面，將取消設籍限制，有租屋事實就可申請；名下有房屋的長者或身障者，也可用「以屋換屋」方式入住有電梯的大樓，解決行動不便的困擾；對於房東，立法院正審議住宅法修正草案，將房東的租金所得免稅額提高至1.5萬元。
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