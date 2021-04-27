社宅包租代管第二期達標 未來2年目標再推1.6萬戶

台北股市指數續創新高，不少投資人會參考券商發布的研究報告，作為投資決策的參考，但這些報告的可信度有多高，是更多投資人心中的疑問。投資專家建議，投資人不能只看報告中個股的目標價預測、或是買進／持有／賣出的評級，更要注意的是這樣的結論是根據哪些事實去推估出來的，才不會被牽著鼻子走。

2021-04-27 11:04