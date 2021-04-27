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4月消費者信心指數續揚 投資股票時機攀14個月新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中央大學台經中心今（27）日發布4月消費者信心指數續揚至77.28點，其中以投資股市時機增幅最高。 圖／報系資料照
中央大學台經中心今（27）日發布4月消費者信心指數續揚至77.28點，其中以投資股市時機增幅最高。 圖／報系資料照

中央大學台經中心今（27）日發布4月消費者信心指數續揚至77.28點，與上月相較上升0.76點，與去年同期比較上升 3.89點。其中以投資股市時機增幅最高，是去年3月以來14個月新高，至於下降最多則為物價水準。

CCI調查的六項分項指標中，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機四項指標上升，物價水準、購買耐久財二項指標下降。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.9點，較上個月調查結果上升4.4點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為70.95點，與上個月調查結果相較上升0.4點。上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為92.2點，與上月的調查結果相較上升0.25點。上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.65點，與上個月調查結果相較上升0.15點。

至於下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為42.6點，較上個月調查結果下降0.4點。下降幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，4月調查結果為111.4點，較3月下降0.2點。　

若從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。　

此外，在「購買房地產時機」指標部分，4月調查結果為114.9點，與3月的調查結果相較下降0.35點。「目前健康狀況」指標部分，4月調查結果為88.5點，較3月的調查結果上升0.6點。「預期健康狀況」指標部分，4月調查結果為87點，與3月的調查結果相較上升0.1點。

2021年4月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2021年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2852位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價

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